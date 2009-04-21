Весенняя сессия «Академии недвижимости»: АКБ «РосБанк» обыграл «Партнер-Инвест»

Интеллектуальный блок прошел в формате семинара в бизнес - центре «Нобель». Он был посвящен управлению недвижимыми активами в кризисный и пост-кризисный периоды. Ведущий семинара - Николай Вечер, директор филиала GVA Sawyer, г. Санкт-Петербург, Вице-президент Гильдии управляющих девелоперов. В интерактивной форме участники обсудили с тренером вопросы макроэкономического основания для роста рынка, основные стратегии работы с недвижимыми активами сейчас и в перспективе до 2 лет, основные предпочтения инвесторов в текущей ситуации и способы привлечения инвестиций в будущие проекты. Участники активно задавали вопросы, что позволило оптимально удовлетворить ожидания каждого. Поскольку на мероприятии присутствовали представители различных компаний, не остались без внимания и вопросы, касающиеся жилой недвижимости. В целом, рабочий день прошел динамично и, вероятно, в недалеком будущем гость из северной столицы вновь посетит Тюмень.