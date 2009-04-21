Весенняя сессия «Академии недвижимости»: АКБ «РосБанк» обыграл «Партнер-Инвест»

В минувший четверг участники профессионального рынка недвижимости доказали, что вместе с пробуждающейся природой, пробуждается и их активность на рынке. Весенняя сессия «Академии недвижимости», организованной агентством RiKK, собрала порядка 40 участников.
Интеллектуальный блок прошел в формате семинара в бизнес - центре «Нобель». Он был посвящен управлению недвижимыми активами в кризисный и пост-кризисный периоды. Ведущий семинара - Николай Вечер, директор филиала GVA Sawyer, г. Санкт-Петербург, Вице-президент Гильдии управляющих девелоперов. В интерактивной форме участники обсудили с тренером вопросы макроэкономического основания для роста рынка, основные стратегии работы с недвижимыми активами сейчас и в перспективе до 2 лет, основные предпочтения инвесторов в текущей ситуации и способы привлечения инвестиций в будущие проекты. Участники активно задавали вопросы, что позволило оптимально удовлетворить ожидания каждого. Поскольку на мероприятии присутствовали представители различных компаний, не остались без внимания и вопросы, касающиеся жилой недвижимости. В целом, рабочий день прошел динамично и, вероятно, в недалеком будущем гость из северной столицы вновь посетит Тюмень.
Второй блок был посвящен переходу к активным действиям. Компания «Партнер-Инвест» стала организатором большого турнира по боулингу под названием «Ниже некуда» среди профессиональных участников рынка недвижимости Тюмени. В поддержку здорового образа жизни и бодрого духа турнир продолжил программу «академического» дня в РК «Жираff».
Игра началась с приветственных слов организаторов. Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам «Партнер-Инвест», пожелал участникам удачи и хороших результатов: «Сегодняшний турнир пройдет под девизом «Ниже некуда!»: в боулинге ведь действительно ниже некуда. Слоган наших последующих мероприятий – «Приходи. Договоримся!». Так называется новая акция «Партнер-Инвеста». Приходите к нам чаще! А уж за договоренностями дело не встанет!».
Участники турнира активно боролись за звание «Движущий недвижимое». Его обладателем стал Алексей Суворов, представитель АКБ «РосБанк». Он с небольшим отрывом обогнал команду «Партнер-Инвест», в которой по показателям лидировал Александр Шиховцев. На третьей позиции размесилась гостья мероприятия – Марина Бакулина, детский развивающий центр «Ступеньки». Четвертое и пятое место достались Оксане Теляшовой («Этажи») и Артему Медведеву («Прайм-Консалт») соответственно. Специальный приз «Не здесь моё призвание» почетно достался Инне Меньшовой, специалисту компании «Партнер-Инвест». В соревнованиях так же приняли участие представители агентств недвижимости «Новый Город», «Ямал-Риэлт», «Магнат» и компании «Кредитон».
Весенняя сессия впервые проходила в таком интенсивном формате. Традиционно, организаторы «Академии недвижимости» агентство RiKK ГК «Маркетинг-Консультант» стремится способствовать гармоничному развитию участников, совмещая интеллектуальное развитие с активным отдыхом, интересным общением и новыми знакомствами. До новых встреч на летней сессии!