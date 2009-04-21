Вчера на Цветном Бульваре 10 человек попали под «обстрел»

Эта акция стала началом регистрации участников на «Цепочку памяти». Отметим, что ранее проект назывался «Мы помним». В этом году, «Мы помним»- это большая патриотическая кампания, в рамках которой пройдет «Цепочка памяти», напоминает тюменское отделение Молодой Гвардии ЕР. 8 мая в 10 утра несколько тысяч человек выстроятся в живую цепь от школ города до памятника школьникам, не вернувшимся с войны (мемориал «Прощание»), и будут передавать букеты цветов. В прошлом году в акции приняло участие более 2 500 человек. Юбилейная акция завершится не традиционным митингом, а новой акцией, которая возможно, станет традиционной.