Вчера на Цветном Бульваре 10 человек попали под «обстрел»

Инсталляция на тему Великой Отечественной войны прошла на Цветном бульваре 20 апреля. Ровно в обозначенное время над Цветным Бульваром раздался звук предупреждающей сирены, звуки бомбежки и автоматов. Инсталляция открылась, и жители города увидели мирных жителей, попавших под обстрел. Акция представляла собой театрализованное действие, отображающее любой город страны, в мирную жизнь которых неожиданно пришла Война.
Порядка 10 человек, одетые в костюмы того времени, представляли собой разные образы жителей города. Это и беременная девушка, пожилая женщина, молодой человек, женщина с ребенком, пионер и некоторые другие образы горожан.
«Эти люди как будто шли по своим делам, когда началась бомбардировка, о которой не успели предупредить. Эти люди погибли в течение нескольких секунд. Мы хотели, чтобы эта акция наглядно показала тюменцам, как неожиданно
Мероприятие организует Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при информационной поддержке Российского агентства международной информации «РИА Новости».
Эта акция стала началом регистрации участников на «Цепочку памяти». Отметим, что ранее проект назывался «Мы помним». В этом году, «Мы помним»- это большая патриотическая кампания, в рамках которой пройдет «Цепочка памяти», напоминает тюменское отделение Молодой Гвардии ЕР. 8 мая в 10 утра несколько тысяч человек выстроятся в живую цепь от школ города до памятника школьникам, не вернувшимся с войны (мемориал «Прощание»), и будут передавать букеты цветов. В прошлом году в акции приняло участие более 2 500 человек. Юбилейная акция завершится не традиционным митингом, а новой акцией, которая возможно, станет традиционной.