В Тюменской области осужден отец, покалечивший месячного ребенка

20 января вечером Абайдуллину не понравилось, что малыш спит в детских качельках, а его дочка ходит по кухне. Он схватил мальчика и бросил его на деревянную спинку кровати. Через несколько дней у малыша начались судороги. 1 февраля Абайдуллин с женой доставили сынишку в больницу райцентра Вагай. Ввиду тяжелого состояния мальчика отправили в одно из лечебных учреждений Тобольска. Родители скрыли от медиков факт причинения травмы. Между тем, врачи при осмотре маленького пациента выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом теменной кости головы и сообщили об этом в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Благодаря оказанной помощи мальчик остался жив.