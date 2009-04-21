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В Тюменской области осужден отец, покалечивший месячного ребенка

21 апреля 2009, 11:12
Вагайский районный суд вынес приговор в отношении 35-летнего Наркиса Абайдулина, обвиняемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством.

Следствием установлено, что 20 января 2009 года он в деревне Второсалинская около 22 часов причинил закрытую черепно-мозговую травму своему месячному сыну.

Абайдуллин состоял в гражданском браке с местной жительницей, которая была младше его почти на восемь лет. 31 января 2001 года у них родилась дочь, а 20 декабря 2008 года – сын. Абайдуллин ревновал молодую женщину. Ему казалось, что сын - не от него, а от соседа.

20 января вечером Абайдуллину не понравилось, что малыш спит в детских качельках, а его дочка ходит по кухне. Он схватил мальчика и бросил его на деревянную спинку кровати. Через несколько дней у малыша начались судороги. 1 февраля Абайдуллин с женой доставили сынишку в больницу райцентра Вагай. Ввиду тяжелого состояния мальчика отправили в одно из лечебных учреждений Тобольска. Родители скрыли от медиков факт причинения травмы. Между тем, врачи при осмотре маленького пациента выявили у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом теменной кости головы и сообщили об этом в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Благодаря оказанной помощи мальчик остался жив.

В ходе следствия Абайдуллину было предъявлено обвинение по ч.1 ст.111, а также по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 18 января он угрожал убийством односельчанину, сообщает прокуратура области.

Во время следствия злодей признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд признал Наркиса Абайдуллина виновным по ч.1 ст.111, ст.119 УК РФ и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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