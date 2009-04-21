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В Тюмени женщина убила душевнобольную свекровь-сектантку

21 апреля 2009, 12:43
Следственным отделом по Тюмени привлечена к уголовной ответственности 29-летняя Елена Ковязина, обвиняемая в убийстве свекрови.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, в течение 2009 года между матерью двоих малолетних детей Ковязиной и её 52-летней родственницей – членом секты «Свидетели Иеговы», сложились неприязненные отношения из-за того, что молодая женщина была вынуждена ухаживать за душевнобольной, а также из-за её приверженности идеям секты.

15 апреля текущего года она решила убить свекровь. Приготовив нож, Ковязина под обманным предлогом выманила свою жертву из квартиры и привела на берег реки Туры в районе пешеходного моста. Заведя её в кусты, она несколько раз ударила женщину ножом в шею, причинив смертельные ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На следующий день труп обнаружил житель расположенного неподалёку дома и сообщил о страшной находке правоохранительным органам.

В кратчайшие сроки следователям и сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность убитой. В тот же день Ковязина, узнав, что к мужу приходили работники милиции, призналась в убийстве свекрови. После этого супруг отправил её в милицию, где женщина дала признательные показания, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Ковязина заключена под стражу.

Органами предварительного следствия ей предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.

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