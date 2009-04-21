В Тюмени женщина убила душевнобольную свекровь-сектантку

15 апреля текущего года она решила убить свекровь. Приготовив нож, Ковязина под обманным предлогом выманила свою жертву из квартиры и привела на берег реки Туры в районе пешеходного моста. Заведя её в кусты, она несколько раз ударила женщину ножом в шею, причинив смертельные ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.