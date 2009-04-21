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В Тюмени людям с ограниченными возможностями помогут определиться с выбором будущей профессии

21 апреля 2009, 10:25
27 апреля Областной центр реабилитации инвалидов совместно с Департаментом образования и науки тюменской области впервые проведут ярмарку учебных мест для лиц с ограниченными возможностями. Мероприятие состоится на базе областного центра дополнительного образования детей и молодёжи «Дворец пионеров» (ул. Челюскинцев, 46).

В ярмарке примут участие около 30 специализированных и общеобразовательных учебных заведений: филиал Берёзовского университета физкультуры и спорта – принимают инвалидов по слуху и общим заболеваниям; Новосибирский институт социальной реабилитации – глухие и слабослышащие; Новосибирское профессиональное училище-интернат – инвалиды с нарушением слуха, с заболеванием опорно-двигательного аппарата с дефектами умственного развития; Кинишминский техникум-интернат – с дефектами зрения и слуха, с нарушением ОДА; Курский музыкальный колледж-интернат слепых – нарушение зрения; Михайловский экономический колледж-интернат – первая, вторая, третья группы инвалидности; Сиверский техникум-интернат – вторая и третья группы инвалидности; профессиональное училище №15 города Челябинска – инвалиды с нарушением слуха, с заболеванием ОДА, инвалиды с дефектами умственного развития. Также мероприятие посетят представители тюменских образовательных учреждений: ТюмГУ, ТГНГУ и строительная академия – инвалиды с общими заболеваниями.

На ярмарку приглашаются инвалиды от 16 до 35 лет.

Добавим, что 24 апреля областной центр реабилитации инвалидов также проведёт родительскую академию на тему «Трудоустройство подростков с ограниченными физическими возможностями в летнее время». На встречу приглашены специалисты молодёжной биржи труда, а также сотрудники центра помощи семье и детям «Мария».

#Новости#Работа#Тюменская область#Инвалиды#Ксения#Общество
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