В России предложили застраховать высшее образование

Ведомство считает, что студенты вузов страны не застрахованы от получения дипломов негосударственного образца, от банкротства учебного заведения или отзыва у него лицензии. По мнению ФАС, изменить ситуацию поможет система страхования.
Так, государственные и коммерческие вузы будут обязаны сотрудничать со страховыми компаниями и за счет этого гарантировать студентам получение полного высшего образования. Другими словами, в случае закрытия вуза учащийся, который заключил контракт при поступлении, получит возможность перевода в другой университет за счет страховой компании.
Кроме того, как государственные, так и негосударственные вузы должны будут публиковать на своих сайтах сведения о бюджете, а также учредительные документы, лицензию, данные о наличии госаккредитации, а также список преподавателей, работающих в учебном заведении, и программы обучения. В настоящее время вузы имеют право не предоставлять подобную информацию.
Также ФАС настаивает на том, что система выдачи государственной аккредитации вузам должна быть изменена. Сейчас выдачей документов занимается Рособрнадзор, однако никаких специальных требований и законодательных норм по отношению к открывающимся в России учебным заведениям нет. Антимонопольное ведомство предлагает создать специальный экспертный совет (в него будут входить один представитель Рособрнадзора, по два специалиста из пяти ведущих вузов страны, сотрудники агентств занятости и международные эксперты), который и будет аккредитовывать вузы.
ФАС собирается поощрять некоторые негосударственные вузы (речь идет о тех учебных заведениях, которые работают стабильно и добросовестно), предоставляя им право допуска к бюджетным средствам. Также коммерческие учебные заведения (в том числе и дошкольные) смогут участвовать в конкурсах на получение муниципального имущества. Предложения ФАС, которые изложены в докладе главы ведомства Игоря Артемьева, будут рассмотрены 21 апреля на заседании Российского общественного совета по развитию образования (РОСРО).