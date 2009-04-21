В России предложили застраховать высшее образование

Также ФАС настаивает на том, что система выдачи государственной аккредитации вузам должна быть изменена. Сейчас выдачей документов занимается Рособрнадзор, однако никаких специальных требований и законодательных норм по отношению к открывающимся в России учебным заведениям нет. Антимонопольное ведомство предлагает создать специальный экспертный совет (в него будут входить один представитель Рособрнадзора, по два специалиста из пяти ведущих вузов страны, сотрудники агентств занятости и международные эксперты), который и будет аккредитовывать вузы.