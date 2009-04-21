В Москве объявили имя лауреата премии "Поэт"

Инна Львовна Лиснянская родилась в 1928 году в Баку. Начала печататься в конце 1940-х. Вместе с Семеном Липкиным, своим мужем, и Василием Аксеновым Лиснянская демонстративно вышла из Союза писателей после того, как началось преследование Евгения Попова и Виктора Ерофеева, участников альманаха "Метрополь". После этого поступка Лиснянская до конца 1980-х печаталась только за пределами СССР. После перестройки Инну Лиснянскую вновь стали издавать на родине, и за последние двадцать лет она удостоилась Государственной премии СССР, премии Александра Солженицына, премии журнала "Знамя" и других наград.