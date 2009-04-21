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В Москве объявили имя лауреата премии "Поэт"

21 апреля 2009, 09:57
Инна Лиснянская названа пятым лауреатом российской национальной премии "Поэт". Ее имя было объявлено 20 апреля в Москве, сообщает Openspace.ru. Денежная часть награды составляет 50 тысяч долларов.

Инна Львовна Лиснянская родилась в 1928 году в Баку. Начала печататься в конце 1940-х. Вместе с Семеном Липкиным, своим мужем, и Василием Аксеновым Лиснянская демонстративно вышла из Союза писателей после того, как началось преследование Евгения Попова и Виктора Ерофеева, участников альманаха "Метрополь". После этого поступка Лиснянская до конца 1980-х печаталась только за пределами СССР. После перестройки Инну Лиснянскую вновь стали издавать на родине, и за последние двадцать лет она удостоилась Государственной премии СССР, премии Александра Солженицына, премии журнала "Знамя" и других наград.

В предыдущие годы лауреатами премии "Поэт" становились Тимур Кибиров, Олег Чухонцев, Олеся Николаева и Александр Кушнер.

Премия учреждена в 2005 году по инициативе Анатолия Чубайса и при поддержке РАО ЕЭС. С 2008 года "Поэта" опекает некоммерческий фонд "Энергия будущего".

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