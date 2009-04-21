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Утвержден окончательный список кандидатов в мэры Сочи

21 апреля 2009, 08:52
Сочинский городской избирком 20 апреля составил окончательный список кандидатов на выборах мэра, которые пройдут 26 апреля.

В окончательном списке шесть кандидатов: член политсовета движения "Солидарность" Борис Немцов, первый секретарь сочинского горкома КПРФ Юрий Дзагания, представитель ЛДПР Алексей Колесников, бизнесмены Павел Емельяненко и Владимир Трухановский, а также и.о. мэра Сочи, выдвиженец от "Единой России" Анатолий Пахомов.

Всего заявки на участие в выборах мэра Сочи подали 26 человек. Однако затем часть кандидатур была отклонена сочинским избиркомом, еще несколько претендентов взяли самоотвод.

От участия в выборах, в частности, были отстранены, балерина Анастасия Волочкова, банкир Александр Лебедев и кандидат от "Справедливой России" Виктор Курпитко.

Несколько кандидатов, снятых с участия в выборах, оспорили это решение в суде, однако пока не добились результатов.

#Новости#Выборы#Сочи#Таня#Политика
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