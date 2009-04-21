Утвержден окончательный список кандидатов в мэры Сочи

В окончательном списке шесть кандидатов: член политсовета движения "Солидарность" Борис Немцов, первый секретарь сочинского горкома КПРФ Юрий Дзагания, представитель ЛДПР Алексей Колесников, бизнесмены Павел Емельяненко и Владимир Трухановский, а также и.о. мэра Сочи, выдвиженец от "Единой России" Анатолий Пахомов.
Всего заявки на участие в выборах мэра Сочи подали 26 человек. Однако затем часть кандидатур была отклонена сочинским избиркомом, еще несколько претендентов взяли самоотвод.
От участия в выборах, в частности, были отстранены, балерина Анастасия Волочкова, банкир Александр Лебедев и кандидат от "Справедливой России" Виктор Курпитко.
Несколько кандидатов, снятых с участия в выборах, оспорили это решение в суде, однако пока не добились результатов.