Тюменцы за рубежом

1.Где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
2.Хотели бы вы навсегда остаться жить заграницей? Почему да или нет?
3.Плюсы и минусы места, где вы сейчас?
4.Много ли тюменцев живет в вашей местности?
5.Знают ли ваши иностранные друзья о нашем городе?
Дарья Имбролл, Хорватия
«Я живу в Хорватии, в городе Сплит. Это второй по величине город в Хорватии после Загреба. Занимаюсь продажей недвижимости в крупнейшем агентстве недвижимости, работаю в компании мужа. Хочу навсегда остаться в Европе, не обязательно в Хорватии, но, например, на Мальте (оттуда мой муж). Мне здесь нравится абсолютно все: менталитет (близкий нашему), природа и климат. Хорваты очень гостеприимные, дружелюбные, любят русских. Тюмень очень люблю, но в сравнении с Хорватией могу назвать много минусов. В Хорватии отличный климат, очень вкусная еда, всегда приветливые люди. Единственный плюс Тюмени перед Хорватией в том, что в Тюмени моя семья и друзья, которых я вижу редко. Насколько я знаю в Сплите нет тюменцев, но здесь довольно много русских. Все мои иностранные друзья знают о нашем городе Тюмени. Все мифы о медведях, водке давно развенчаны. Хорваты – люди начитанные и знают сегодняшнюю Россию очень хорошо».
Мирослава Шмидт, Германия
«Живу в Гамбурге, в Германии. Нахожусь в декрете. Готовлюсь к поступлению в университет. Хотела бы остаться, потому что моя семья здесь, но очень хочется в Тюмень в гости. Плюсов у Гамбурга больше, чем у Тюмени: город больше, интереснее, другой язык, но не хватает друзей, ведь так много воспоминаний, связанных с Тюменью. В Гамбурге живет несколько тюменских семей, а вообще, по всей Германии их достаточно много. Немцы наслышаны о нашем городе, ведь я часто о нем вспоминаю».
Вера Москвитина, Франция
«Я сейчас во Франции, в Страсбурге учусь на факультете политологии по программе Эразмус. Я не хочу здесь оставаться. Очень сложно начинать жизнь с нуля, не имея поддержки. В Тюмени есть квартира, машина, а здесь нужно работать 10-15 лет, чтобы иметь то же самое. В Тюмени же пугает отсутствие перспективной работы. Страсбург очень маленький, что имеет свои плюсы и минусы. Очень быстро можно добраться из одного места в другое. Хорошо работает транспорт, по расписанию. Климат не очень нравится.. Зимой дождь, снега нет. Очень мало друзей французов, а точнее нет, зато много интернациональных друзей, которые тоже приехали по программе Эразмус. Цены в магазинах очень высокие. В Тюмени все намного дешевле. Магазины закрываются рано, а в выходные не работают. Много проблем с бюрократическим аппаратом. С получением вида на жительство и другими бумажками. Постоянные забастовки, что нарушает привычный образ жизни. В Страсбурге учатся студенты из нашего Тюменского Государственного Университета. О Тюмени мало кто знает, ведь даже сами русские (москвичи, питерцы) не знают, где находится Тюмень».
Елена Рамкина, Франция
«Живу во Франции, в Париже. Учусь в университете, на факультете кинематографии. Пока не определилась хочу остаться или нет. Плюсов много. Париж - мировой культурный центр, много возможностей увидеть и быть увиденным. Минус - деньги, то есть дороговизна жизни и проблема с жильем (его трудно найти). Из Тюмени знаю, по крайней мере, двух студентов».
Наталья Рудь, США
«Живу в Америке, штат Вашингтон, город Пулмэн. Учусь в Вашингтонском Государственном Университете, по Мастерской программе. Не думаю, что хотела бы остаться здесь жить навсегда, так как люблю большие города и не люблю засиживаться на одном месте. Плюсы в том, что получаю большой опыт общения с Интернациональными студентами, абсолютно другая система образования, интересная культура. Минус заключается в том, что мой городок небольшой, а в Тюмени жизнь намного динамичнее. Здесь встретила только одну девочку из Тобольска. Друзья знают о городе из моих рассказов».
Плохо или хорошо жить за границей, каждый решает сам. В любом случае это хороший жизненный опыт и новые впечатления.