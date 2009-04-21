Тюменцы за рубежом

«Я сейчас во Франции, в Страсбурге учусь на факультете политологии по программе Эразмус. Я не хочу здесь оставаться. Очень сложно начинать жизнь с нуля, не имея поддержки. В Тюмени есть квартира, машина, а здесь нужно работать 10-15 лет, чтобы иметь то же самое. В Тюмени же пугает отсутствие перспективной работы. Страсбург очень маленький, что имеет свои плюсы и минусы. Очень быстро можно добраться из одного места в другое. Хорошо работает транспорт, по расписанию. Климат не очень нравится.. Зимой дождь, снега нет. Очень мало друзей французов, а точнее нет, зато много интернациональных друзей, которые тоже приехали по программе Эразмус. Цены в магазинах очень высокие. В Тюмени все намного дешевле. Магазины закрываются рано, а в выходные не работают. Много проблем с бюрократическим аппаратом. С получением вида на жительство и другими бумажками. Постоянные забастовки, что нарушает привычный образ жизни. В Страсбурге учатся студенты из нашего Тюменского Государственного Университета. О Тюмени мало кто знает, ведь даже сами русские (москвичи, питерцы) не знают, где находится Тюмень».