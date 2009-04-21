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Тюменцы за рубежом

21 апреля 2009, 10:48
Сейчас уже никого не удивит тот факт, что очень многие тюменцы уезжают жить, работать, учиться за границу. Корреспондент Nashgorod.ru подготовил для наших земляков несколько вопросов, чтобы выяснить, какова жизнь за границей и возможно ли начать жизнь с нуля.
Сюжет
Тюмень

1.Где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?

2.Хотели бы вы навсегда остаться жить заграницей? Почему да или нет?

3.Плюсы и минусы места, где вы сейчас?

4.Много ли тюменцев живет в вашей местности?

5.Знают ли ваши иностранные друзья о нашем городе?

Дарья Имбролл, Хорватия

«Я живу в Хорватии, в городе Сплит. Это второй по величине город в Хорватии после Загреба. Занимаюсь продажей недвижимости в крупнейшем агентстве недвижимости, работаю в компании мужа. Хочу навсегда остаться в Европе, не обязательно в Хорватии, но, например, на Мальте (оттуда мой муж). Мне здесь нравится абсолютно все: менталитет (близкий нашему), природа и климат. Хорваты очень гостеприимные, дружелюбные, любят русских. Тюмень очень люблю, но в сравнении с Хорватией могу назвать много минусов. В Хорватии отличный климат, очень вкусная еда, всегда приветливые люди. Единственный плюс Тюмени перед Хорватией в том, что в Тюмени моя семья и друзья, которых я вижу редко. Насколько я знаю в Сплите нет тюменцев, но здесь довольно много русских. Все мои иностранные друзья знают о нашем городе Тюмени. Все мифы о медведях, водке давно развенчаны. Хорваты – люди начитанные и знают сегодняшнюю Россию очень хорошо».

Мирослава Шмидт, Германия

«Живу в Гамбурге, в Германии. Нахожусь в декрете. Готовлюсь к поступлению в университет. Хотела бы остаться, потому что моя семья здесь, но очень хочется в Тюмень в гости. Плюсов у Гамбурга больше, чем у Тюмени: город больше, интереснее, другой язык, но не хватает друзей, ведь так много воспоминаний, связанных с Тюменью. В Гамбурге живет несколько тюменских семей, а вообще, по всей Германии их достаточно много. Немцы наслышаны о нашем городе, ведь я часто о нем вспоминаю».

Вера Москвитина, Франция

«Я сейчас во Франции, в Страсбурге учусь на факультете политологии по программе Эразмус. Я не хочу здесь оставаться. Очень сложно начинать жизнь с нуля, не имея поддержки. В Тюмени есть квартира, машина, а здесь нужно работать 10-15 лет, чтобы иметь то же самое. В Тюмени же пугает отсутствие перспективной работы. Страсбург очень маленький, что имеет свои плюсы и минусы. Очень быстро можно добраться из одного места в другое. Хорошо работает транспорт, по расписанию. Климат не очень нравится.. Зимой дождь, снега нет. Очень мало друзей французов, а точнее нет, зато много интернациональных друзей, которые тоже приехали по программе Эразмус. Цены в магазинах очень высокие. В Тюмени все намного дешевле. Магазины закрываются рано, а в выходные не работают. Много проблем с бюрократическим аппаратом. С получением вида на жительство и другими бумажками. Постоянные забастовки, что нарушает привычный образ жизни. В Страсбурге учатся студенты из нашего Тюменского Государственного Университета. О Тюмени мало кто знает, ведь даже сами русские (москвичи, питерцы) не знают, где находится Тюмень».

Елена Рамкина, Франция

«Живу во Франции, в Париже. Учусь в университете, на факультете кинематографии. Пока не определилась хочу остаться или нет. Плюсов много. Париж - мировой культурный центр, много возможностей увидеть и быть увиденным. Минус - деньги, то есть дороговизна жизни и проблема с жильем (его трудно найти). Из Тюмени знаю, по крайней мере, двух студентов».

Наталья Рудь, США

«Живу в Америке, штат Вашингтон, город Пулмэн. Учусь в Вашингтонском Государственном Университете, по Мастерской программе. Не думаю, что хотела бы остаться здесь жить навсегда, так как люблю большие города и не люблю засиживаться на одном месте. Плюсы в том, что получаю большой опыт общения с Интернациональными студентами, абсолютно другая система образования, интересная культура. Минус заключается в том, что мой городок небольшой, а в Тюмени жизнь намного динамичнее. Здесь встретила только одну девочку из Тобольска. Друзья знают о городе из моих рассказов».

Плохо или хорошо жить за границей, каждый решает сам. В любом случае это хороший жизненный опыт и новые впечатления.

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