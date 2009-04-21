Тюменцы могут получить символ Великой Победы в офисах «Коминтел»

Атрибут акции представляет собой символическую ленту, цветовая гамма которой хорошо известна каждому и которая использовалась при создании одной из главных наград ВОВ — «Ордена Славы».
Георгиевские ленты олицетворяют собой знак памяти о героическом прошлом страны, выражают уважение к ветеранам, а ранее, солдатам, защищавшим ценой собственных жизней нашу великую Родину.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в год 60летия Победы. Масштабы акции с каждым годом приобретают всё больший размах. За четыре года проведения акции было распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру. В 2008 году в акции приняли участие почти все регионы России, а также Георгиевские ленточки распространялись в более, чем 30 странах мира.
В Тюмени партнером акции является Компания «Коминтел». Все желающие могут получить символ Великой Победы в офисах компании (ул. Герцена, д.88, 2 этаж, оф.204; ул. Олимпийская, д.6/1, 3 этаж; ул. Мельникайте, д.116, 2 этаж; ул. Газовиков, д.2).
Во время проведения акции в офисах «Коминтел», расположенных в городах: Тюмень, Нижневартовск, Тобольск, Радужный, Белоярский, Нягань и Ноябрьск планируется раздать более 20 тысяч «Георгиевских ленточек».