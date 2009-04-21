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Тюменцы могут получить символ Великой Победы в офисах «Коминтел»

21 апреля 2009, 12:18
C 24 апреля по 9 мая пройдет всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка — 2009». Мероприятие будет приурочено к 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сюжет
Тюмень

Атрибут акции представляет собой символическую ленту, цветовая гамма которой хорошо известна каждому и которая использовалась при создании одной из главных наград ВОВ — «Ордена Славы». Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. Так, в дни проведения акции, а особенно — в день празднования Дня Победы, каждый участвующий и помнящий о празднике прикрепляет Георгиевскую ленту к своей одежде, либо на сумку, антенну автомобиля, обвязывает лентой руку.

Георгиевские ленты олицетворяют собой знак памяти о героическом прошлом страны, выражают уважение к ветеранам, а ранее, солдатам, защищавшим ценой собственных жизней нашу великую Родину.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в год 60летия Победы. Масштабы акции с каждым годом приобретают всё больший размах. За четыре года проведения акции было распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру. В 2008 году в акции приняли участие почти все регионы России, а также Георгиевские ленточки распространялись в более, чем 30 странах мира.

В Тюмени партнером акции является Компания «Коминтел». Все желающие могут получить символ Великой Победы в офисах компании (ул. Герцена, д.88, 2 этаж, оф.204; ул. Олимпийская, д.6/1, 3 этаж; ул. Мельникайте, д.116, 2 этаж; ул. Газовиков, д.2).

Во время проведения акции в офисах «Коминтел», расположенных в городах: Тюмень, Нижневартовск, Тобольск, Радужный, Белоярский, Нягань и Ноябрьск планируется раздать более 20 тысяч «Георгиевских ленточек».

#Новости#История#Тюмень#Ксения#Общество
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