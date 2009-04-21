Тюменцы могут получить символ Великой Победы в офисах «Коминтел»

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в год 60летия Победы. Масштабы акции с каждым годом приобретают всё больший размах. За четыре года проведения акции было распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру. В 2008 году в акции приняли участие почти все регионы России, а также Георгиевские ленточки распространялись в более, чем 30 странах мира.