Тюменским ветеранам вымоют окна

Более тридцати ветеранам ВОВ и труда будет оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений Восточного округа, добровольцы из волонтерского движения «Данко», специалисты управы и службы заказчика ВАО, сотрудники Тюменского молодежного социально-делового центра в преддверии праздника посетят ветеранов, окажут им помощь – вымоют окна, уберут в квартире, а также поздравят их с наступающим праздником и вручат поздравительные открытки. Всего в акции примут участие более 80 человек.