Тюменским ветеранам вымоют окна

С 22 по 24 апреля на территории Восточного округа пройдет акция «Чистые окна ветеранам!», посвященная празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Более тридцати ветеранам ВОВ и труда будет оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений Восточного округа, добровольцы из волонтерского движения «Данко», специалисты управы и службы заказчика ВАО, сотрудники Тюменского молодежного социально-делового центра в преддверии праздника посетят ветеранов, окажут им помощь – вымоют окна, уберут в квартире, а также поздравят их с наступающим праздником и вручат поздравительные открытки. Всего в акции примут участие более 80 человек.
Организаторами акции выступили Тюменский социально-деловой центр и управа Восточного административного округа города Тюмени.