nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменским ветеранам вымоют окна

21 апреля 2009, 14:23
С 22 по 24 апреля на территории Восточного округа пройдет акция «Чистые окна ветеранам!», посвященная празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сюжет
Тюмень

С 22 по 24 апреля на территории Восточного округа пройдет акция «Чистые окна ветеранам!», посвященная празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Более тридцати ветеранам ВОВ и труда будет оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений Восточного округа, добровольцы из волонтерского движения «Данко», специалисты управы и службы заказчика ВАО, сотрудники Тюменского молодежного социально-делового центра в преддверии праздника посетят ветеранов, окажут им помощь – вымоют окна, уберут в квартире, а также поздравят их с наступающим праздником и вручат поздравительные открытки. Всего в акции примут участие более 80 человек.

Организаторами акции выступили Тюменский социально-деловой центр и управа Восточного административного округа города Тюмени.

#Новости#Волонтеры#Тюмень#Ветераны#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25