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Тюменские барды завершают концертный сезон

21 апреля 2009, 11:32
«Вместе – с песней!» - 25 апреля в 18:00 во Дворце искусств «Пионер» состоится концерт-спектакль тюменских авторов и исполнителей бардовской песни.
Сюжет
Тюмень

Концерт был задуман еще осенью 2008 года. В его основе была идея - собрать все самое лучшее за 10 лет творческой деятельности. Все участники вместе и по отдельности, последние 10 лет шли по пути популяризации жанра авторской песни. Это Михаил и Елена Неуваруевы, Сергей Ломакин, Александр и Татьяна Соловьевы, Марина Дмитриева. У каждого свое видение песни, но этот концерт объединяет всех.

В концерте прозвучат авторские песни, классические и современные произведения жанра. Вместе, участниками концерта, будет исполнено 10 песен - по количеству творческих лет, проведенных на сцене.

Концерт проходит при поддержке управления по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
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