Тюменские барды завершают концертный сезон

Концерт был задуман еще осенью 2008 года. В его основе была идея - собрать все самое лучшее за 10 лет творческой деятельности. Все участники вместе и по отдельности, последние 10 лет шли по пути популяризации жанра авторской песни. Это Михаил и Елена Неуваруевы, Сергей Ломакин, Александр и Татьяна Соловьевы, Марина Дмитриева. У каждого свое видение песни, но этот концерт объединяет всех.