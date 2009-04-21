Тюменская судья незаконно отбирала муниципальное жилье у горожан

Дмитриевой и Хамидуллиной был разработан преступный план по завладению денежными средствами граждан, желающих приобрести муниципальное жилье. В свои преступные замыслы они посвятили Ильину. Дмитриева пообещала заместителю председателю Ленинского районного суда, не имеющей собственного жилья, содействие в его внеочередном получении. Ильина согласилась выносить неправосудные решения по гражданским делам, возбужденным Дмитриевой и Хамидуллиной против администрации г. Тюмени. При этом Дмитриева, как чиновница администрации, гарантировала судье, что администрация города не будет обжаловать судебные решения, вынесенные не в ее пользу.