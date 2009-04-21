Тюменская судья незаконно отбирала муниципальное жилье у горожан

Напомним, что уголовное дело в отношении зампредсуда было возбуждено 30 ноября 2007 года первым заместителем Генерального прокурора РФ-Председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ А.Бастрыкиным.
Поводом для его возбуждения послужили материалы, выделенные из уголовного дела по обвинению чиновников администрации города Тюмени в махинациях с муниципальным жильем. Как ранее сообщалось, приговором Тюменского районного суда за мошенничество были осуждены заведующая сектором по юридической работе комитета по жилью администрации Тюмени Елена Дмитриева, ее подчиненные Андрей Парован и Виталий Плаксин, а также знакомые Дмитриевой – Надежда Хамидуллина и Нафиса Шинкович. Аферистов приговорили к срокам лишения свободы от 5 до 7 лет.
Дмитриевой и Хамидуллиной был разработан преступный план по завладению денежными средствами граждан, желающих приобрести муниципальное жилье. В свои преступные замыслы они посвятили Ильину. Дмитриева пообещала заместителю председателю Ленинского районного суда, не имеющей собственного жилья, содействие в его внеочередном получении. Ильина согласилась выносить неправосудные решения по гражданским делам, возбужденным Дмитриевой и Хамидуллиной против администрации г. Тюмени. При этом Дмитриева, как чиновница администрации, гарантировала судье, что администрация города не будет обжаловать судебные решения, вынесенные не в ее пользу.
Дмитриева и Хамидуллина через своих сообщников находили в областном центре пустующие жилые помещения или квартиры, наниматели которых умерли, после чего предлагали их гражданам по ценам ниже рыночных. Все заботы по оформлению документов на жилье Дмитриева и Хамидуллина брали на себя.
Мошенницы представляли заместителю председателю Ленинского районного суда г.Тюмени исковые заявления о признании за гражданами прав на муниципальные квартиры и о понуждении собственника жилья – администрацию г. Тюмени в лице уполномоченных органов заключить с ними договоры социального найма (указанные договоры позволяли в последующем гражданам приватизировать жилье). В подтверждение прав истцов на муниципальное жилье аферистки представляли фальшивые документы. Ильина, в свою очередь, не проверяя достоверность представленных доказательств, выносила неправосудные решения об удовлетворении заявленных требований.
Всего, за период с марта по октябрь 2003 года ею было постановлено 19 незаконных решений. В июле 2003 года Дмитриева и Хамидуллина «отблагодарили» зампредсуда двумя туристическими путевками в Геленджик стоимостью 22 тысяч 120 рублей.
В апреле 2004 году по факту афер с муниципальными квартирами Главным следственным управлением при ГУВД по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) – сообщает прокуратура области.
В 2004-2007 гг. неправомерные судебные акты были отменены по жалобам администрации Тюмени.
13 октября 2006 года квалификационная коллегия судей Тюменской области досрочно прекратила полномочия заместителя председателя Ленинского районного суда города Тюмени Аллы Ильиной за совершение ею дисциплинарных поступков, порочащих честь и достоинство судьи.
12 декабря 2008 года следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области заместителю председателя Ленинского районного суда г. Тюмени было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 305 (вынесение заведомо неправосудного решения) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия лицом, занимающим государственную должность РФ).
В ходе ознакомления с материалами уголовного дела Ильина и ее защитник заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела Верховным Судом РФ.
Согласно п.3 ч.1 ст.221 УПК РФ, если уголовное дело подсудно вышестоящему суду, прокурор направляет уголовное дело для утверждения обвинительного заключения вышестоящему прокурору.
В этой связи прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда города Тюмени в количестве 28 томов в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.