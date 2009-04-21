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Цены на нефть обвалились на восемь процентов

21 апреля 2009, 09:35
Цены на нефть по итогам торгов на мировых товарно-сырьевых площадках в понедельник, 20 апреля, упали более чем на восемь процентов. Об изменениях в стоимости нефти сообщает Reuters.

Баррель нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах в Нью-Йорке подешевел на 8,8 процента и зафиксировался на отметке в 45,88 доллара. Июньские контракты на североморскую нефть Brent на сессии в Лондоне упали в цене на 6,5 процента и стали стоить 49,86 доллара.

Аналитики связывают падение цены на нефть с неблагоприятной экономической ситуацией, приведшей к падению спроса на сырье, а также с ростом курса доллара.

Тем временем торги на американских фондовых биржах также закрылись падением основных котировок. Индекс Dow Jones упал на 3,56 процента до 7841,89 пункта, высокотехнологичный Nasdaq обвалился на 3,88 процента до 1608,21 пункта, а широкий S&P 500 - на 4,28 процента до 832,41 пункта.

#Новости#Нефть и газ#Таня#Экономика
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