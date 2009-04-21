Цены на нефть обвалились на восемь процентов

Баррель нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах в Нью-Йорке подешевел на 8,8 процента и зафиксировался на отметке в 45,88 доллара. Июньские контракты на североморскую нефть Brent на сессии в Лондоне упали в цене на 6,5 процента и стали стоить 49,86 доллара.