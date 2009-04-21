Создатели "Игромании" выпустят антикризисный журнал

В издательстве отмечают, что благодаря невысокой цене "Игроманию Лайт" можно рассматривать как антикризисное издание. Идея его создания появилась осенью прошлого года, еще до падения тиражей. Новый журнал будет выпускаться в формате A5, а его содержание приблизительно на 70-80 процентов будет дублировать обычную "Игроманию".