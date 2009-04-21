Создатели "Игромании" выпустят антикризисный журнал

Новое издание, посвященное компьютерным и видеоиграм, будет выходить каждые две недели. Стоимость одного 128-страничного номера "Игромании Лайт" не будет превышать 100 рублей. Новый журнал появится на прилавках магазинов уже 23 апреля текущего года.
В издательстве отмечают, что благодаря невысокой цене "Игроманию Лайт" можно рассматривать как антикризисное издание. Идея его создания появилась осенью прошлого года, еще до падения тиражей. Новый журнал будет выпускаться в формате A5, а его содержание приблизительно на 70-80 процентов будет дублировать обычную "Игроманию".
Каждый номер нового издания будет комплектоваться диском с приложением под названием "Видеомания". Над "Игроманией Лайт" работает та же команда, которая создает обычную версию журнала. Тираж первого номера составляет 10 тысяч экземпляров.
Игорь Варнавский отметил, что тираж журнала "Игромания" уже упал с 220-230 тысяч до 190 тысяч экземпляров. Ожидается, что летом он снизится еще сильнее. Добавим, что журнал "Игромания" выпускается с 1997 года. Издание формата A4 выходит ежемесячно. Объем каждого номера составляет 256 страниц.