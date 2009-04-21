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Сегодня ненастье плохое лето предсказывает

21 апреля 2009, 12:29
Сегодня день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. Эти апостолы за бесстрашное служение Христу были преданы язычниками мученическим кончинам. Апостол Агав обладал даром пророчества.

По народному календарю 21 апреля - Родион-Ледолом или Руфов день.

«День Руфа - земля рухнет», «На святого Руфа путь рушится» - говорили про этот день.

Как правило, 21 апреля начинается пахота. С этим связаны народные приметы: «На Родивона уставь соху, паши под овес», «Топчи овес в грязь, так и будешь князь», «Хоть грязь топчи, а овес мечи».

Если кроты и хомяки весною начинают выбрасывать из своих нор землю, то это знак, что надо сеять овес. Овес сей, когда береза распускается. Посев овса продолжается до тех пор, пока цветут яблочные и грушевые деревья и пока не перестанут летать длинные черные мухи, которые вместе со цветом этих деревьев пропадают: эти мухи называются овсяные.

По старинному поверью в этот день солнце встречается с месяцем, что означается солнечным, светлым днем. Это значит будет хорошее лето. «Худая встреча» - пасмурный день, ненастье - плохое лето.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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