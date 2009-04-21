Сегодня ненастье плохое лето предсказывает

Если кроты и хомяки весною начинают выбрасывать из своих нор землю, то это знак, что надо сеять овес. Овес сей, когда береза распускается. Посев овса продолжается до тех пор, пока цветут яблочные и грушевые деревья и пока не перестанут летать длинные черные мухи, которые вместе со цветом этих деревьев пропадают: эти мухи называются овсяные.