Сегодня ненастье плохое лето предсказывает

По народному календарю 21 апреля - Родион-Ледолом или Руфов день.
«День Руфа - земля рухнет», «На святого Руфа путь рушится» - говорили про этот день.
Как правило, 21 апреля начинается пахота. С этим связаны народные приметы: «На Родивона уставь соху, паши под овес», «Топчи овес в грязь, так и будешь князь», «Хоть грязь топчи, а овес мечи».
Если кроты и хомяки весною начинают выбрасывать из своих нор землю, то это знак, что надо сеять овес. Овес сей, когда береза распускается. Посев овса продолжается до тех пор, пока цветут яблочные и грушевые деревья и пока не перестанут летать длинные черные мухи, которые вместе со цветом этих деревьев пропадают: эти мухи называются овсяные.
По старинному поверью в этот день солнце встречается с месяцем, что означается солнечным, светлым днем. Это значит будет хорошее лето. «Худая встреча» - пасмурный день, ненастье - плохое лето.