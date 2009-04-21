Президиум правительства оценил ход строительства в Тюменском регионе

На заседании рассмотрено более 70 проектов постановлений и распоряжений. В частности, внеесены изменения в постановление правительства "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, связанных с обеспечением получения ими жилья". Изменения основаны на опыте практической работы органов социальной защиты населения, которые возмещают указанной категории жителей области расходы по найму жилья. В соответствии с ними теперь эти расходы будут компенсироваться также женам и детям получателя, если он призван на военную службу.