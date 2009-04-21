Президиум правительства оценил ход строительства в Тюменском регионе

Директор департамента недропользования и экологии Сергей Прозоров доложил, что работа выполняется в соответствии с планом. В районах строятся полигоны ТБО, один из них – в с. Юргинском - введен в строй в апреле текущего года. Ведется плановое обновление документов на право пользования водными ресурсами. В настоящее время на 100% устранены в установленные сроки нарушения природоохранного законодательства, выявленные государственным экологическим контролем.
Оценивая результаты работы по программе, губернатор обратил внимание на необходимость соблюдения в этой сложной сфере разумного баланса интересов. А для этого, - сказал он, - нужно, с одной стороны, твердо стоять на страже интересов всех жителей региона, но и не создавать, с другой стороны, лишних административных барьеров для хозяйственной деятельности предприятий.
Участники заседания рассмотрели итоги исполнения поручений губернатора и правительства. По информации руководителя аппарата губернатора Татьяны Костаревой, в период с 3 по 16 апреля 2009 года подошел срок исполнения десяти поручений, все они выполнены.
Одно из поручений касалось материалов о местах для общественных работ, организованных в лесной сфере области. В ходе их обсуждения вице-губернатор Сергей Сарычев предложил расширить перечень таких работ за счет очистки от мусора пригородных лесных массивов, используемых жителями региона в качестве зон отдыха. Предложение принято – сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе губернатора.
На заседании рассмотрено более 70 проектов постановлений и распоряжений. В частности, внеесены изменения в постановление правительства "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, связанных с обеспечением получения ими жилья". Изменения основаны на опыте практической работы органов социальной защиты населения, которые возмещают указанной категории жителей области расходы по найму жилья. В соответствии с ними теперь эти расходы будут компенсироваться также женам и детям получателя, если он призван на военную службу.
Еще одним распоряжением создана комиссия по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009 - 2010 гг. Подписанные главой области документы будут опубликованы в установленном порядке.