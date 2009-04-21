Предприятия региона ждут выпускников ТюмГНГУ

С 20 по 27 апреля выпускники нефтегазового университета встретятся с представителями подразделений предприятий-партнеров «РН-Пурнефтегаз» и «РН-Юганскнефтегаз» ООО «Роснефть», ТПП «Урайнефтегаз», ТПП «Покачевнефтегаз», ТПП «Лангепаснефтегаз», ТПП «Когалымнефтегаз» «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь», а также Тобольского нефтехимического комбината ОАО «Тобольск-Нефтехим», ОАО «Газпром» и др. предприятий.
Вчера вакансии предлагали студентам технологического института, информирует центр информации, рекламы и маркетинга вуза. Перед входом в аудиторию, где работает комиссия, многолюдно. Пятикурсники кафедры «Технология нефтехимического синтеза» заполняют анкеты, ждут, взволнованно расспрашивают тех, кто уже вышел из кабинета. Атмосфера та же, что и перед экзаменом. Событие действительно важное и значимое, ведь решается вопрос трудоустройства выпускников, а можно сказать, что и их будущая судьба.
Большинство студентов специальности «Машины и аппараты химических производств» и «Химическая технология органических веществ» хотели бы работать на предприятиях севера Тюменской области. Суровый климат ХМАО и ЯНАО ребят не пугает, так же как и тяжелая работа на производстве. Этот опыт необходим и ценен, считают ребята. Без него ни карьерного роста, ни развития специалиста. Многие уже проходили производственную практику на месторождениях и говорят, что условия проживания в рабочих поселках их устраивают. Там организовано не только проживание сотрудников, но и досуг: бильярд, сауны, привлекателен и социальный пакет. Некоторые ребята, зарекомендовали себя уже во время практик, у таких студентов проблем с трудоустройством нет.
Радует, что не во всех предприятиях сокращено количество вакансий. Ирина Федорова, начальник отдела кадров ТПП «Покачевнефтегаз» подразделения ОАО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» рассказала, что в этом году предприятие готово трудоустроить 26 выпускников ТюмГНГУ, в то время как в прошлом требовалось 23 специалиста. По словам Ирины Анисимовны, предприятию требуются выпускники инженерных специальностей - разработчики нефтяных и газовых месторождений, проектировщики нефтегазопроводов и хранилищ, геологи и химики.
Пятикурсницу ТюмГНГУ Анастасию Напольских суровыми морозами не испугать - она сама родом из Надыма, да и о безработице наслышана, поэтому с радостью принимает предложение работать в Когалыме. Не страшит и то, что нефтеперерабатывающий завод находится в тридцати километрах от города, ездить туда и обратно предстоит каждый день на рабочем автобусе.
В технологическом институте ТюмГНГУ Анастасия осваивает специальность «Химическая технология органических веществ», ей не терпится применить на практике полученные знания. Поэтому, минуя вопросы об условиях проживания, соцпакета и зарплаты, студентка интересуется, сможет ли она после стажировки работать технологом?
Игорь Мишустин, ведущий инженер отдела кадров ТПП «Когалымнефтегаз» «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» объяснил, что в течение года, а именно столько длится стажировка, у Анастасии будет возможность освоить всю технологическую цепочку, вникнуть в работу различных лабораторий, пройти путь от лаборанта до инженерно-технической должности, поэтому технологом она работать сможет. Условия карьерного роста в компании очень благоприятные.
Что касается зарплаты, то на первоначальном этапе в ТПП «Когалымнефтегаз» она составляет от 15 до 30 тысяч рублей. После первого года работы зарплата повышается на 10%, а впоследствии уже через каждые полгода.
Игорь Мишустин рассказал, что сотрудникам предоставляется общежитие квартирного типа. Познакомиться с коллективом и быстрее адаптироваться к рабочим условиям помогут члены совета молодых специалистов ТПП «Когалымнефтегаз». На высоком уровне организован досуг – регулярно проводятся спортивные соревнования, конкурсы молодых специалистов, есть даже свой ночной клуб «Нефтяник».
Роман Крупко, начальник отдела обучения и развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» сказал, что сотрудничество предприятия с вузом продолжается уже более тридцати лет.
«Можно сказать, что ТюмГНГУ является профильным вузом для «РН-Юганскнефтегаза», - объяснил Роман Евгеньевич, - более 80% молодых специалистов, работающих у нас – выпускники нефтегазового университета. Приятно отметить, что руководство вуза идет навстречу работодателям и корректирует учебные планы с учетом современных условий производства».
Роман Евгеньевич отметил, что в этом году ООО «РН-Юганскнефтегаз» потребуется дополнительное количество химиков-технологов, в связи с запуском нового управления по подготовке газа в ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Работа комиссий по окончательному трудоустройству в ТюмГНГУ продлится в течение всей недели. Вчера с местом будущей работы определились студенты выпускных курсов технологического института. Сегодня с потенциальными работодателями встретятся выпускники института нефти и газа. 22 апреля такая возможность появится у студентов института геологии и геоинформатики. 23 ноября заседание комиссии по окончательному трудоустройству выпускников состоятся в институте транспорта и вновь технологическом институте. Студенты института гуманитарных, института менеджмента и бизнеса наук имеют возможность встретится с представителями компаний 24 апреля.