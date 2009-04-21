Предприятия региона ждут выпускников ТюмГНГУ

Большинство студентов специальности «Машины и аппараты химических производств» и «Химическая технология органических веществ» хотели бы работать на предприятиях севера Тюменской области. Суровый климат ХМАО и ЯНАО ребят не пугает, так же как и тяжелая работа на производстве. Этот опыт необходим и ценен, считают ребята. Без него ни карьерного роста, ни развития специалиста. Многие уже проходили производственную практику на месторождениях и говорят, что условия проживания в рабочих поселках их устраивают. Там организовано не только проживание сотрудников, но и досуг: бильярд, сауны, привлекателен и социальный пакет. Некоторые ребята, зарекомендовали себя уже во время практик, у таких студентов проблем с трудоустройством нет.