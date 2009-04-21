Пошлины на детские автокресла отменены еще на девять месяцев

Несмотря на то, что постановление вышло лишь 21 апреля, его действие распространяется на все кресла, попавшие на таможенные склады с 29 марта. Оно принято вновь на девять месяцев, как и в прошлом году. Предполагается, что за девять месяцев, в течение которых будут действовать нулевые пошлины, отечественные производители смогут наладить выпуск детских автокресел на территории России. Однако большинство экспертов считают, что разворачивать сборку кресел на территории нашей страны экономически нецелесообразно - производство окажется слишком сложным (каждое кресло состоит минимум из 140 деталей) и дорогим.