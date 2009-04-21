Пошлины на детские автокресла отменены еще на девять месяцев

Соответствующий документ был опубликован "Российской газетой".
Напомним, что с 29 июня прошлого года по 29 марта этого года детские сиденья ввозились в Россию уже без взимания таможенных сборов, однако из-за задержки с продлением льготного режима на таможенных складах скопилось большое количество нерастаможенных автокресел.
Несмотря на то, что постановление вышло лишь 21 апреля, его действие распространяется на все кресла, попавшие на таможенные склады с 29 марта. Оно принято вновь на девять месяцев, как и в прошлом году. Предполагается, что за девять месяцев, в течение которых будут действовать нулевые пошлины, отечественные производители смогут наладить выпуск детских автокресел на территории России. Однако большинство экспертов считают, что разворачивать сборку кресел на территории нашей страны экономически нецелесообразно - производство окажется слишком сложным (каждое кресло состоит минимум из 140 деталей) и дорогим.
Напомним, инициатором обнуления пошлин в прошлом году стало движение автомобилистов "Свобода выбора". Благодаря снижению пошлины цены на детские кресла в магазинах упали на 15 процентов, причем за отпускными ценами в торговых сетях следила Федеральная антимонопольная служба.
В прошлом году потребность рынка составляла 1 миллион 200 тысяч кресел, тогда как завезено было лишь 600 тысяч.