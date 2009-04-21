Медведев представил российскую замену Энергетической хартии

Поводом для разработки нового документа стало и то, что Энергетическая хартия не учитывает интересы России. "Энергетическая хартия и другие документы не разрешили ряд вопросов энергобезопасности; мы эти документы не ратифицировали и не считаем себя связанными этими решениями", - заявил Медведев на встрече с президентом Финляндии Тарьей Халонен.