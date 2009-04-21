Медведев представил российскую замену Энергетической хартии

В частности, в документе предлагается Евросоюзу совместно контролировать транзит энергоносителей, модернизацию газотранспортных систем, а также разработать международные энергетические балансы, основанные на спросе и предложении энергоресурсов на длительный период.
По словам помощника президента Аркадия Дворковича, проект международного документа включает в себя три раздела. В первом говорится о принципах международного энергетического сотрудничества, во втором - о транзите энергоресурсов и разрешении возможных конфликтов, а в третьем содержится перечень энергоресурсов, включающий нефть, газ, ядерное топливо, уголь и электричество.
Как отмечает "Коммерсант", предложенная Россией замена Энергетической хартии направлена против брюссельской декларации Украины и Евросоюза, предусматривающей ограничение доступа "Газпрома" к украинскому транзиту.
Поводом для разработки нового документа стало и то, что Энергетическая хартия не учитывает интересы России. "Энергетическая хартия и другие документы не разрешили ряд вопросов энергобезопасности; мы эти документы не ратифицировали и не считаем себя связанными этими решениями", - заявил Медведев на встрече с президентом Финляндии Тарьей Халонен.
Энергетическая хартия была разработана в начале 1990-х годов. Она предусматривала свободный доступ Европы к российским ресурсам и монополизированным трубопроводам на пропорциональной основе, как это сделано в Евросоюзе. Однако сама Европа при этом оставалась закрытой для российских энергетических инвестиций.
В марте 2009 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала в Брюсселе совместную с Евросоюзом декларацию о модернизации газотранспортной системы страны. Этот документ предусматривает доступ европейских компаний к украинским подземным хранилищам и трубе. Декларация была подготовлена и принята без участия российской стороны.