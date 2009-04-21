Классные руководители Югры соберутся на семинаре в Ханты-Мансийске

Цель мероприятия - внедрение в практику работы курса «Формирование жизненно важных навыков у подростков».
21 апреля пройдет теоретическая часть семинара. 22 апреля слушатели курса смогут на практике потренироваться в работе с мультимедийным комплексом.
Как сообщили в пресс-службе департамента образования автономного округа, реализация следующей ступени проекта «Формирование жизненно важных навыков у подростков» позволит формировать у учащихся комплекс поведенческих навыков, обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, а также психосоциальную компетентность, являющуюся основой физического, умственного и социального благополучия.
Во время лекционных занятий большое внимание будет уделено психологическим основам эффективного общения и взаимодействия. Тренинги дадут участникам знания и навыки, необходимые для конструирования и проведения тренингов по курсу «Обучение жизненно важным навыкам».
Семинар является продолжением программы внедрения курса «Обучение жизненно важным навыкам». Его работа продлится два дня.
Напомним, что в ноябре 2008 года в Ханты-Мансийске состоялся семинар, который проводился с целью знакомства классных руководителей образовательных учреждений Югры с современными воспитательными технологиями, в числе которых - эффективное общение и взаимодействие.