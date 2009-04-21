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Классные руководители Югры соберутся на семинаре в Ханты-Мансийске

21 апреля 2009, 15:12
Семинар классных руководителей автономного округа откроется сегодня, 21 апреля, в Ханты-Мансийске.
Сюжет
Югра

Цель мероприятия - внедрение в практику работы курса «Формирование жизненно важных навыков у подростков».

21 апреля пройдет теоретическая часть семинара. 22 апреля слушатели курса смогут на практике потренироваться в работе с мультимедийным комплексом.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования автономного округа, реализация следующей ступени проекта «Формирование жизненно важных навыков у подростков» позволит формировать у учащихся комплекс поведенческих навыков, обеспечивающих способность к социально адекватному поведению, а также психосоциальную компетентность, являющуюся основой физического, умственного и социального благополучия.

Во время лекционных занятий большое внимание будет уделено психологическим основам эффективного общения и взаимодействия. Тренинги дадут участникам знания и навыки, необходимые для конструирования и проведения тренингов по курсу «Обучение жизненно важным навыкам».

Семинар является продолжением программы внедрения курса «Обучение жизненно важным навыкам». Его работа продлится два дня.

Напомним, что в ноябре 2008 года в Ханты-Мансийске состоялся семинар, который проводился с целью знакомства классных руководителей образовательных учреждений Югры с современными воспитательными технологиями, в числе которых - эффективное общение и взаимодействие.

#Новости#Югра#Школы#Таня#Общество
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