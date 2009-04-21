Как тюменцам бесплатно отдохнуть в Турции? Выиграть путешествие от Utravel.ru!

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На Utravel.ru стартовала беспрецедентная акция: подпишитесь на рассылку «Вирус Отдыха» - выиграйте путешествие!
«Вирус Отдыха» - это не только еженедельная электронная рассылка, полная свежайших туристических новостей, вкуснейших статей и самых халявных предложений и «горящих путевок» от турфирм вашего города! Это еще и шанс выиграть путешествие!!!
Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь подписаться на рассылку «Вирус Отдыха», а дальше – надеяться на фортуну!
Вы можете выиграть один из трех отличных призов от партнеров туристического портала Utravel.ru: путевку на неделю в Турцию на двоих в отель 5* от «Anex Tour» (авиаперелет, трансфер, проживание, питание), путевку на неделю в Турцию на одного человека в отель 4* от турагентства «География» (авиаперелет, трансфер, проживание, питание) или weekend на двоих в загородном отель-клубе «Раздолье» (проживание, питание).
Внимание! Акция проводится для новых подписчиков рассылки «Вирус Отдыха». Подписаться необходимо в период с 3 по 30 апреля!
Победителя определит лотерея! А за честностью розыгрыша будет наблюдать независимая комиссия. Розыгрыш путешествий состоится в офисе туристического портала Utravel.ru 12 мая 2009 года (возможно изменение даты).