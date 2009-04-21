nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как тюменцам бесплатно отдохнуть в Турции? Выиграть путешествие от Utravel.ru!

21 апреля 2009, 10:14
Utravel.ru дарит путешествия! Выиграйте путевку в Турцию или романтический weekend в загородном отеле.
Сюжет
Отдых

Utravel.ru дарит путешествия! Выиграйте путевку в Турцию или романтический weekend в загородном отеле.

На Utravel.ru стартовала беспрецедентная акция: подпишитесь на рассылку «Вирус Отдыха» - выиграйте путешествие!

«Вирус Отдыха» - это не только еженедельная электронная рассылка, полная свежайших туристических новостей, вкуснейших статей и самых халявных предложений и «горящих путевок» от турфирм вашего города! Это еще и шанс выиграть путешествие!!!

Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь подписаться на рассылку «Вирус Отдыха», а дальше – надеяться на фортуну!

Вы можете выиграть один из трех отличных призов от партнеров туристического портала Utravel.ru: путевку на неделю в Турцию на двоих в отель 5* от «Anex Tour» (авиаперелет, трансфер, проживание, питание), путевку на неделю в Турцию на одного человека в отель 4* от турагентства «География» (авиаперелет, трансфер, проживание, питание) или weekend на двоих в загородном отель-клубе «Раздолье» (проживание, питание).

Внимание! Акция проводится для новых подписчиков рассылки «Вирус Отдыха». Подписаться необходимо в период с 3 по 30 апреля!

Победителя определит лотерея! А за честностью розыгрыша будет наблюдать независимая комиссия. Розыгрыш путешествий состоится в офисе туристического портала Utravel.ru 12 мая 2009 года (возможно изменение даты).

Узнать все подробности об условиях акции и подписаться на рассылку «Вирус Отдыха» можно здесь!

#Новости#Отдых#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25