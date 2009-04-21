Из-за нехватки денег Ленин остался без нового костюма

Новые костюмы Ленину шьют на заказ из дорогого швейцарского люстрина - тонкой шерстяной ткани с блеском. Именно эту ткань Владимир Ильич предпочитал при жизни. Фасон у костюма современный - в таких сегодня ходят многие мужчины. Если во время профилактики костюм не меняют, то тщательно чистят паром и утюжат старый, ведь даже незначительная грязь на нем может испортить весь эксперимент по бальзамированию.