Из-за нехватки денег Ленин остался без нового костюма

17 лет Ленин лежал в Мавзолее в военном френче, однако затем его сменили на гражданский костюм. Тело положено переодевать раз в три года, но средств на это нет. Последний раз костюм Ленину меняли еще в 2003 году.
Денег едва хватает на работы по бальзамированию, жалуются специалисты. "А государство с 1992-го не выделило ни копейки. Все держится за счет фонда "Мавзолей Ленина" и меценатов. Вдобавок грянул кризис", - отмечает Юрий Денисов-Никольский, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, принимавший участие в работах по сохранению тела.
Новые костюмы Ленину шьют на заказ из дорогого швейцарского люстрина - тонкой шерстяной ткани с блеском. Именно эту ткань Владимир Ильич предпочитал при жизни. Фасон у костюма современный - в таких сегодня ходят многие мужчины. Если во время профилактики костюм не меняют, то тщательно чистят паром и утюжат старый, ведь даже незначительная грязь на нем может испортить весь эксперимент по бальзамированию.
Саму мумию в этом году вновь подвергли биохимической обработке: поместили в ванну с раствором из трав, который оказывает бальзамирующее действие. "Это уникальная технология. Благодаря ей Ленин пролежит еще лет сто", - рассказал Денисов-Никольский. Обычно специалисты указывают, что останки Ленина могут сохраняться неопределенно долгое время.
Мавзолей на Красной площади вновь открылся для посетителей 18 апреля, незадолго до дня рождения Ленина. 22 апреля исполняется 139 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата.
Мавзолей открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00. Вход бесплатный.
Посетителей сначала ведут в КПП, где в камеру хранения принимают запрещенные предметы: фото- и видеоаппаратуру, мобильные телефоны с фотокамерой, сумки, крупные металлические предметы и бутылки с жидкостью.
Из других требований к посетителям - не есть и не пить. Мужчины должны снять головной убор. Об этом их предупредит стоящий в вестибюле солдат. Женщинам оголять голову необязательно. Руки из карманов нужно вынуть. Об этом скажет уже другой солдат на лестнице.
Посетители могут остановиться у саркофага всего на несколько секунд, а потом подойдет охрана и попросит не задерживаться.