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Число безработных в России превысило 7 миллионов человек

21 апреля 2009, 09:04
Общее число оставшихся без работы жителей России по итогам первого квартала текущего года составило 7,107 миллиона человек. Об этом говорится в официальных материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Уровень безработицы в первом квартале 2009 года достиг 9,5 процента.

По данным Росстата, на конец февраля общая безработица в стране составляла 6,4 миллиона человек. При этом, как ранее прогнозировало Минздравсоцразвития, общая безработица должна была составить около семи миллионов человек только к концу года.

По информации Минздравсоцразвития, число официально зарегистрированных безработных на 8 апреля достигло 2,234 миллиона человек. При этом, как прогнозировало министерство, официальная безработица должна была составить к концу года 2,2-2,8 миллиона человек.

14 апреля сообщалось, что количество "скрытых" безработных, то есть находящихся в вынужденном отпуске или работающих неполный рабочий день, составило 1,24 миллиона человек. Всего с момента обострения кризиса в октябре 2008 года о сокращениях сообщили более 32 тысяч организаций.

#Новости#Работа#Россия#Таня#Общество
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