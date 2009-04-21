Число безработных в России превысило 7 миллионов человек

Уровень безработицы в первом квартале 2009 года достиг 9,5 процента.
По данным Росстата, на конец февраля общая безработица в стране составляла 6,4 миллиона человек. При этом, как ранее прогнозировало Минздравсоцразвития, общая безработица должна была составить около семи миллионов человек только к концу года.
По информации Минздравсоцразвития, число официально зарегистрированных безработных на 8 апреля достигло 2,234 миллиона человек. При этом, как прогнозировало министерство, официальная безработица должна была составить к концу года 2,2-2,8 миллиона человек.
14 апреля сообщалось, что количество "скрытых" безработных, то есть находящихся в вынужденном отпуске или работающих неполный рабочий день, составило 1,24 миллиона человек. Всего с момента обострения кризиса в октябре 2008 года о сокращениях сообщили более 32 тысяч организаций.