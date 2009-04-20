nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Янукович примет участие в выборах президента Украины

20 апреля 2009, 17:12
Глава Партии регионов Украины Виктор Янукович заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны, сообщает "Украiньскi Новини".

"Я уверен в том, что я буду принимать участие в президентских выборах. Я лидер партии, партия сегодня является лидером национального рейтинга, и, естественно, мы будем принимать участие в выборах", - сказал Янукович.

По его словам, решение уже принято, но официально оно будет озвучено после проведения съезда партии.

"Это формальность, которая будет принята. Я в этом уверен, мы пойдем на выборы", - добавил он.

При этом Янукович отметил, что является сторонником избрания главы государства на всенародном голосовании,а не депутатами в стенах парламента.

Напомним, что Верховная Рада постановила провести выборы президента Украины 25 октября 2009 года.

Ранее о своем намерении баллотироваться объявили мэр Киева Леонид Черновецкий, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, а также нынешний глава государства Виктор Ющенко.

Пока о своем намерении идти на выборы президента официально не заявил только один потенциальный фаворит кампании - премьер-министр Юлия Тимошенко.

Напомним, что в 2004 году Виктор Янукович уже баллотировался на пост главы государства и победил во втором туре. Однако из-за начавшейся "Оранжевой революции" был назначен так называемый "третий тур", победу в котором одержал его соперник - Виктор Ющенко.

#Новости#Выборы#Украина#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25