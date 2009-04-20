Янукович примет участие в выборах президента Украины

"Я уверен в том, что я буду принимать участие в президентских выборах. Я лидер партии, партия сегодня является лидером национального рейтинга, и, естественно, мы будем принимать участие в выборах", - сказал Янукович.
По его словам, решение уже принято, но официально оно будет озвучено после проведения съезда партии.
"Это формальность, которая будет принята. Я в этом уверен, мы пойдем на выборы", - добавил он.
При этом Янукович отметил, что является сторонником избрания главы государства на всенародном голосовании,а не депутатами в стенах парламента.
Напомним, что Верховная Рада постановила провести выборы президента Украины 25 октября 2009 года.
Ранее о своем намерении баллотироваться объявили мэр Киева Леонид Черновецкий, бывший спикер Верховной Рады Арсений Яценюк, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, а также нынешний глава государства Виктор Ющенко.
Пока о своем намерении идти на выборы президента официально не заявил только один потенциальный фаворит кампании - премьер-министр Юлия Тимошенко.
Напомним, что в 2004 году Виктор Янукович уже баллотировался на пост главы государства и победил во втором туре. Однако из-за начавшейся "Оранжевой революции" был назначен так называемый "третий тур", победу в котором одержал его соперник - Виктор Ющенко.