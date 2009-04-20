Во время субботника тюменцам запретили трогать деревья

Наступают теплые дни. Жители города, владельцы киосков, павильонов и магазинов начинают наводить порядок на принадлежащих им земельных участках и прилегающих территориях. При этом порой, забывая, что снос зелёных насаждений на территории города запрещён!

Сюжет Благоустройство