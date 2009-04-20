Во время субботника тюменцам запретили трогать деревья

Так, 16 апреля 2009 года благодаря бдительности жителей нашего города был установлен факт незаконного сноса деревьев. Сотрудники управления экологии незамедлительно выехали на место, выявили виновных и составили протокол об административном правонарушении.
в случае возникновения необходимости выполнения каких-либо работ с деревьями и кустарниками (омолаживающая подрезка, вынужденный снос) необходимо обратиться в управу соответствующего административного округа.
Управления по экологии города Тюмени просит тюменцев помнить о необходимости бережного отношения к зелёным насаждениям.