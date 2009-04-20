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Во время субботника тюменцам запретили трогать деревья

20 апреля 2009, 14:42
Наступают теплые дни. Жители города, владельцы киосков, павильонов и магазинов начинают наводить порядок на принадлежащих им земельных участках и прилегающих территориях. При этом порой, забывая, что снос зелёных насаждений на территории города запрещён!

Так, 16 апреля 2009 года благодаря бдительности жителей нашего города был установлен факт незаконного сноса деревьев. Сотрудники управления экологии незамедлительно выехали на место, выявили виновных и составили протокол об административном правонарушении.

в случае возникновения необходимости выполнения каких-либо работ с деревьями и кустарниками (омолаживающая подрезка, вынужденный снос) необходимо обратиться в управу соответствующего административного округа.

Управления по экологии города Тюмени просит тюменцев помнить о необходимости бережного отношения к зелёным насаждениям.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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