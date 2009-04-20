В Тюмени за прогулы ребенка в школе родители заплатят штраф

На практике так бывает не всегда. К примеру, один из учеников 8 класса Чугунаевской средней школы Нижнетавдинского района в течение этого учебного года пропустил более 400 уроков. Он говорил родителям, что идет в школу, а сам болтался по поселку. Мать с отцом узнали об этом в последнюю очередь. В итоге, по требованиям прокуроров юга области, к административной ответственности всего привлечено более 100 родителей. Из них почти треть проживает в Тюмени.