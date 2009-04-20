В Тюмени за прогулы ребенка в школе родители заплатят штраф

По большому счету деньги невеликие, но учителя рады уже тому, что проблему признали.
Согласно семейному кодексу Российской Федерации родители обязаны, чтобы их дети закончили 9 классов. Или хотя бы создать условия, чтобы они получили общее, среднее образование.
На практике так бывает не всегда. К примеру, один из учеников 8 класса Чугунаевской средней школы Нижнетавдинского района в течение этого учебного года пропустил более 400 уроков. Он говорил родителям, что идет в школу, а сам болтался по поселку. Мать с отцом узнали об этом в последнюю очередь. В итоге, по требованиям прокуроров юга области, к административной ответственности всего привлечено более 100 родителей. Из них почти треть проживает в Тюмени.
Как рассказала старший помощник прокурора Тюменской области
Елена Мельникова, после назначения штрафа родители изменили свое отношение к исполнению своих родительских обязанностей. А школьники перестали прогуливать занятия без уважительных причин.
Учителя с проблемой недобросовестных родителей знакомы не понаслышке. Ученики, прогуливающие уроки, есть почти в каждом классе. В том, что действия прокуратуры оправданы, в школе никто не сомневается. Вот только где грань, за которой должно стоять наказание, многие из учителей советуют искать лучше.
«Прежде, чем наказать родителей нужно очень подробно разобраться в ситуации. Посмотреть, как эти люди живут, чем они занимаются, как они относятся к ребенку. Это процесс очень длительный», - считает учитель английского языка школы №20 Ольга Броян.
Пока взрослые разбираются - кто виноват и что делать - детство тысяч тюменских ребятишек безвозвратно уходит. Для большинства из них оно запомнится как самое прекрасное время. О тех, кому повезло меньше, возможно, даже, никто не узнает.