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В Тюмени привлечён к уголовной ответственности студент, пытавшийся дать инспектору ГИБДД взятку

20 апреля 2009, 10:48
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 19-летний Самвел Аракелян, обвиняемый в покушении на дачу взятки.
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Тюмень

Как установлено следствием, днём 8 апреля 2009 года студент политехнического колледжа Аракелян, управляя автомобилем «Форд Фокус», принадлежащеё его родителям, находясь на ул. Профсоюзной г. Тюмени нарушил требование предписывающих направление движения знаков, и совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Подобное нарушение наказывается штрафом в размере пятисот рублей. Аракелян, с целью избежать административной ответственности предложил инспектору ДПС ГИБДД взятку в размере 200 рублей и, оставив деньги в салоне служебной машине, решил уехать.

Между тем, в ходе спецмероприятия, проводимого сотрудниками ОБЭП УВД по г. Тюмени, взяткодатель был задержан.

Органами предварительного следствия Аракеляну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

В настоящее время следствие по делу продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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