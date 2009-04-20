В Тюмени привлечён к уголовной ответственности студент, пытавшийся дать инспектору ГИБДД взятку

Как установлено следствием, днём 8 апреля 2009 года студент политехнического колледжа Аракелян, управляя автомобилем «Форд Фокус», принадлежащеё его родителям, находясь на ул. Профсоюзной г. Тюмени нарушил требование предписывающих направление движения знаков, и совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).