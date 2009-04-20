В Тюмени осужден мошенник, выдававший себя за юриста

Как установило следствие, в марте 2006 года Сергей Абышев освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за мошенничество (он продал автомобиль знакомого, а деньги присвоил). Становиться на путь исправления Абышев не желал и уже летом 2006 года придумал новую аферу. Мошенник в комнате для свиданий исправительного лечебного учреждения №19 в Тюмени оставил свои визитки с номером мобильного телефона. В них он указал, что предоставляет юридические услуги по условно-досрочному освобождению осужденных. При этом аферист юридического образования не имел.
42-летняя жительница поселка Боровский, приехавшая навестить в колонию своего сына, увидела визитки и позвонила Абышеву. Ее сыну предстояло еще 2 года отбывать наказание в местах лишения свободы. Мошенник за 60 тыс. рублей взялся «освободить» заключенного к Новому 2007 году. Женщина, не подозревая обмана, в несколько приемов передала аферисту требуемую сумму (для сбора денежных средств потребовалось определенное время, так как доход семьи клиентки составлял всего 15 тыс. рублей в месяц). Абышев полученные деньги похитил. Некоторое время он еще отвечал на телефонные звонки матери осужденного, обещал, что ее сын выйдет на свободу к 8 марта 2007 года, а потом и вовсе скрылся.
Осенью 2007 года потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении мошенника к уголовной ответственности. Было возбуждено уголовное дело.
9 февраля 2009 года правоохранительные органы задержали Абышева в Новосибирске и этапировали его в Тюмень, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Тюменского района доказательств признал Сергея Абышева виновным по ч.2 ст. 159 УК РФ и приговорил его к 2 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел рецидив преступлений, а также то, что осужденный ущерб потерпевшей до настоящего времени так и не возместил.