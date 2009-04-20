В Тюмени осужден мошенник, выдававший себя за юриста

42-летняя жительница поселка Боровский, приехавшая навестить в колонию своего сына, увидела визитки и позвонила Абышеву. Ее сыну предстояло еще 2 года отбывать наказание в местах лишения свободы. Мошенник за 60 тыс. рублей взялся «освободить» заключенного к Новому 2007 году. Женщина, не подозревая обмана, в несколько приемов передала аферисту требуемую сумму (для сбора денежных средств потребовалось определенное время, так как доход семьи клиентки составлял всего 15 тыс. рублей в месяц). Абышев полученные деньги похитил. Некоторое время он еще отвечал на телефонные звонки матери осужденного, обещал, что ее сын выйдет на свободу к 8 марта 2007 года, а потом и вовсе скрылся.