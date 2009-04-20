В Тюмени определили лучшую собаку

19 апреля в Тюмени состоялась всероссийская выставка собак всех пород. В ней приняли участие более четырёхсот домашних животных таких пород, как кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пули, бернский зененхун, мальтезе, джек-рассел терьер и т. д. Победителем стал ньюфаундленд по кличке Amazing Grace Vom Riesrand, владелец Татьяна Абутова.
За звание лидера боролись не только собаки из тюменской области, но и животные из Перми, Челябинска, Омска, Томска, Иркутска, Кемерово и Озёрска.
Оценивать животных приезжали эксперты из Москвы и Томска, Яна Гаврилова и Наталья Потехина.
Кроме того, на мероприятие определили лучшего хендлера (человек, который может профессионально показать собаку в ринге). Им стала Яна Вороженина с чёрным пуделем.
Отметим, что подобная выставка ранее проходила в областной столице в ноябре прошлого года.
Основным организатором мероприятия выступал клуб любителей собак «Союз».