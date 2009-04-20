В Тюмени определили лучшую собаку

19 апреля в Тюмени состоялась всероссийская выставка собак всех пород. В ней приняли участие более четырёхсот домашних животных таких пород, как кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пули, бернский зененхун, мальтезе, джек-рассел терьер и т. д. Победителем стал ньюфаундленд по кличке Amazing Grace Vom Riesrand, владелец Татьяна Абутова.