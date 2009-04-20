В Тюмени несовершеннолетний обвиняется в изнасиловании мальчика

Через некоторое время о случившемся стало известно участковому. В тот же день он нашёл и опросил молодого человека, который сознался в совершённом преступлении, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.