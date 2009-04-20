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В Тюмени несовершеннолетний обвиняется в изнасиловании мальчика

20 апреля 2009, 11:30
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 17-летний молодой человек, обвиняемый в надругательстве над малолетним мальчиком.
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что в конце декабря 2008 года молодой человек совместно с двумя 13-летними подростками и мальчиком в возрасте 7 лет занимался подлёдным ловом рыбы на озере в п. Тараскуль. Для укрытия от ветра и снега, рыбаки поставили палатку.

Находясь в палатке, 17-летний парень, используя своё превосходство в возрасте и силе, надругался над малолетним в присутствии подростков, которые, испугавшись, не решились помешать злоумышленнику.

Через некоторое время о случившемся стало известно участковому. В тот же день он нашёл и опросил молодого человека, который сознался в совершённом преступлении, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста).

Расследование завершается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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