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В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграли в КВН

20 апреля 2009, 11:05
19 апреля во дворце искусств «Пионер» состоялся седьмой открытый кубок КВН среди инвалидов.
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Тюмень

В конкурсе приняли участие команды из села Бердюжье, Омутинского, Ярково, Викулово, Вагая, Заводоуковска, Упорово и Ялуторовска. Помимо этого, выступали ребята из Тюмени и Тюменского района. Отметим, что в прошлом году участников было в два раза меньше.

Конкурсантов оценивали специалист пенсионного фонда, сотрудник радиостанции «Красная армия», корреспондент молодёжного журнала «Дождь», а также участники команды КВН тюменского нефтегазового университета.

Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru специалист по работе с инвалидами Юлия Сидорова, победителем игры стала команда Омутинского района. Ей вручили денежную премию в размере восьми тысяч рублей. Первое, второе и третье место заняли ребята из Заводоуковска, Викулово и Ялуторовска.

Также вручались премии за лучшую мужскую и женскую роль. Анастасия Рогачко из Омутинки и Иван Часовских из Заводоуковска получили по тысячи рублей. Кроме того, им подарили сувениры с символикой проекта.

Организаторы мероприятия: Всероссийское общество инвалидов, Департамент по спорту и молодёжной политике, центр дополнительного образования детей и молодёжи Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Инвалиды#КВН#Ксения#Общество
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