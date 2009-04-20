В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграли в КВН

В конкурсе приняли участие команды из села Бердюжье, Омутинского, Ярково, Викулово, Вагая, Заводоуковска, Упорово и Ялуторовска. Помимо этого, выступали ребята из Тюмени и Тюменского района. Отметим, что в прошлом году участников было в два раза меньше.