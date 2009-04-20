В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями сыграли в КВН

В конкурсе приняли участие команды из села Бердюжье, Омутинского, Ярково, Викулово, Вагая, Заводоуковска, Упорово и Ялуторовска. Помимо этого, выступали ребята из Тюмени и Тюменского района. Отметим, что в прошлом году участников было в два раза меньше.
Конкурсантов оценивали специалист пенсионного фонда, сотрудник радиостанции «Красная армия», корреспондент молодёжного журнала «Дождь», а также участники команды КВН тюменского нефтегазового университета.
Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru специалист по работе с инвалидами Юлия Сидорова, победителем игры стала команда Омутинского района. Ей вручили денежную премию в размере восьми тысяч рублей. Первое, второе и третье место заняли ребята из Заводоуковска, Викулово и Ялуторовска.
Также вручались премии за лучшую мужскую и женскую роль. Анастасия Рогачко из Омутинки и Иван Часовских из Заводоуковска получили по тысячи рублей. Кроме того, им подарили сувениры с символикой проекта.
Организаторы мероприятия: Всероссийское общество инвалидов, Департамент по спорту и молодёжной политике, центр дополнительного образования детей и молодёжи Тюменской области.