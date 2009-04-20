В школах будут изучать маньяков

По славам Бастрыкина, мир, в котором мы живем, очень небезопасен. Именно поэтому в рамках ОБЖ необходимо рассказывать о возможных насилиях над детьми и способах обезопасить себя от жестокости взрослых.
Между тем, в курсе ОБЖ есть глава о насилии в отношении детей. Но, по мнению члена Общественной палаты Ольги Костиной, написана она совершенно бездарно. "Когда я это читала, у меня волосы вставали дыбом. В учебнике сказано, что просто так нападение не может быть совершено, а только в результате провоцирующего поведения ребенка, например, рассеянный взгляд или неуверенная походка. Если ребенок после такого курса ОБЖ подвергнется насилию, то он до конца жизни будет думать, что он сам виноват", - отметила она.
За появление таких уроков выступила и директор кризисного центра для детей Татьяна Сарычева. Но одного введения предмета недостаточно для того, чтобы решить проблему. Важно то, кто будет работать с детьми. Если это будет обычный учитель, формально относящийся к своим обязанностям, то такие уроки могут нанести вред психике ребенка, сообщает "Балтинфо".
"Это должен быть совершенно нейтральный человек - психолог, хорошо понимающий специфику проблемы", - отметила она. Кроме того, важен и возраст, в котором ребенку будут рассказывать о возможном насилии.
"Если это совсем нежный возраст, когда все еще в розовом свете, например 7 лет, то можно наделать множество ошибок", - говорит эксперт. По ее словам, работать над безопасностью ребенка должны начинать родители. "Это способ, который используют уже испокон веков, рассказывая сказки про того же Колобка или Красную Шапочку", - отметила она.