В школах будут изучать маньяков

Между тем, в курсе ОБЖ есть глава о насилии в отношении детей. Но, по мнению члена Общественной палаты Ольги Костиной, написана она совершенно бездарно. "Когда я это читала, у меня волосы вставали дыбом. В учебнике сказано, что просто так нападение не может быть совершено, а только в результате провоцирующего поведения ребенка, например, рассеянный взгляд или неуверенная походка. Если ребенок после такого курса ОБЖ подвергнется насилию, то он до конца жизни будет думать, что он сам виноват", - отметила она.