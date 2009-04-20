В России впервые вернут потерянные пенсионные средства

В 2008 году многие пенсионные фонды России показали отрицательную доходность от инвестирования пенсионных накоплений граждан. Так, доходность пенсионных накоплений, находящихся под управлением госкорпорации ВЭБ (более 90 процентов всех накоплений россиян), составила минус 0,46 процента годовых, а частных управляющих компаний - в среднем минус 25,5 процента. После этого НПФ стали требовать от управляющих возместить потери. Сделать это компании отказывались, отмечая, что фондовые индексы упали за год на 67-72 процента.