В России впервые вернут потерянные пенсионные средства

Арбитражный суд Москвы обязал компанию "Пиоглобал Эссет менеджмент" выплатить негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "ТНК-Владимир" более 230 миллиона рублей. В эту сумму включены переданные управляющей компании в доверительное управление пенсионные резервы фонда и почти 24 миллиона рублей минимально гарантированной доходности.
Законодательством предусмотрено, что большую часть пенсионных резервов и накоплений НПФ должны инвестировать профессиональные управляющие. НПФ, заключая договор с управляющими компаниями, требовали от них минимально гарантированной доходности, которая составляла 4-10 процентов годовых.
В 2008 году многие пенсионные фонды России показали отрицательную доходность от инвестирования пенсионных накоплений граждан. Так, доходность пенсионных накоплений, находящихся под управлением госкорпорации ВЭБ (более 90 процентов всех накоплений россиян), составила минус 0,46 процента годовых, а частных управляющих компаний - в среднем минус 25,5 процента. После этого НПФ стали требовать от управляющих возместить потери. Сделать это компании отказывались, отмечая, что фондовые индексы упали за год на 67-72 процента.
"ТНК-Владимир", которому в "Пиоглобал Эссет менеджмент" отказались вернуть всю сумму целиком, первым из НПФ подал на управляющую компанию в суд.
В "Пиоглобал Эссет менеджмент" заявили, что не удовлетворены решением суда и намерены подать апелляцию. При этом в компании отметили, что суд уменьшил сумму иска НПФ более чем на 70 миллионов рублей.
"Пиоглобал Эссет менеджмент", старейшая российская управляющая компания, была учреждена в 1996 году. В 2007 году вошла в состав группы компаний "Антанта Капитал", которая была переименована в "АнтантаПиоглобал". "ТНК-Владимир" занимает 18-е место в списке крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Фонд принадлежит нефтяной компании ТНК-ВР.