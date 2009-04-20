В России составлен рейтинг лучших автопроизводителей

Первый опрос проводился летом 2008 года на растущем рынке. Новый опрос - уже в апреле, когда позади уже полгода с начала экономического кризиса. В нем приняли участие 80 дилеров (в прошлый раз 220). "Мы в этот раз выбрали крупнейших дилеров ведущих регионов, и нам это кажется более репрезентативным", - пояснил глава автомобильной практики Ernst & Young Иван Бончев. В рейтинг попали 27 брендов - те, у кого месячные продажи превышали 1000 автомобилей в месяц в этом году. По этому признаку из рейтинга оказались исключены премиальные бренды.