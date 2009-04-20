В России составлен рейтинг лучших автопроизводителей

80 крупнейших дилеров оценили, насколько автопроизводители смогли сдержать рост цен в условиях девальвации рубля, какую отсрочку по оплате автомобилей предоставляют, насколько смягчили требования к стандартам и насколько подробно информируют дилеров о своих планах. Победителями оказались Kia, Audi и Mazda, причем корейцам удалось изменить ситуацию в корне буквально за несколько месяцев.
Первый опрос проводился летом 2008 года на растущем рынке. Новый опрос - уже в апреле, когда позади уже полгода с начала экономического кризиса. В нем приняли участие 80 дилеров (в прошлый раз 220). "Мы в этот раз выбрали крупнейших дилеров ведущих регионов, и нам это кажется более репрезентативным", - пояснил глава автомобильной практики Ernst & Young Иван Бончев. В рейтинг попали 27 брендов - те, у кого месячные продажи превышали 1000 автомобилей в месяц в этом году. По этому признаку из рейтинга оказались исключены премиальные бренды.
Дилерам предлагалось оценить работу производителя по пятибалльной шкале. По словам Ивана Бончева, в ходе опроса дилеров спрашивали о том, насколько автопроизводители в условиях кризиса адаптировали свои цены на автомобили и запчасти, какую маржу и отсрочку по оплате автомобилей оставляют дилеру, насколько быстро поставляют запчасти, насколько подробно и часто информируют дилеров о своих планах и насколько строго требуют соответствия стандартам.
Победителем нынешнего рейтинга стала Kia. В прошлом году в рейтинге два дистрибьютора Kia - Sokia и "Автотор" - оказались "наравне с рынком" и "ниже рынка", соответственно. В этот раз Kia вместе с Audi и Mazda вошла в тройку (второе место) в общем итоге удовлетворенности дилеров автопроизводителями. Эти три бренда в разной последовательности лидируют и по большинству позиций: поддержке продаж новых автомобилей, рейтингу послепродажного обслуживания, рейтингу по коммуникации. "Kia выстрелила: за полгода поднялась снизу на вторую строчку. Компания отвоевывает рынок, и на эти цели выделяет бюджет, занимается тренингами и спонсорством", - говорит руководитель проекта Auto-dealer.ru Олег Дацкив.
Наличие собственного представительства явно пошло на пользу и второму корейскому бренду - Hyundai. В прошлый раз импортер "Хенде Мотор СНГ" показывал результат чуть выше среднерыночного, а ТагАЗ был на предпоследнем месте. Теперь бренд Hyundai оказался на четвертом месте рейтинга, а также вошел в тройку лидеров по рекламе и продвижению. ТагАЗ в рейтинг вообще не вошел из-за низких объемов продаж.
Есть и бренд, который оказался среди победителей по одной позиции. Renault вошел в тройку лидеров по финансовым отношениям. В этой позиции дилеры оценивали размер отсрочки по оплате автомобилей, которую предоставляет бренд.
Среди проигравших оказались Fiat, Mitsubishi и Suzuki. Suzuki и в прошлый раз показывала схожий результат.
Впрочем, в низ таблицы сместились и бренды, занявшие жесткую позицию по отношению к дилерам, такие как Ford и Mitsubishi, говорит Олег Дацкив. "Удивительно, что непремиальные бренды оказались недостаточно гибкими по всем параметрам, - отмечает Бончев. - Не только по финансовым отношениям, что было бы понятно, но и по требованиям к стандартам".