В пасхальных службах приняли участие 4,5 миллиона россиян

В Москве праздничные службы прошли в 257 церквях и храмах, передает РИА Новости. Как сообщили в ГУВД столицы, в субботу на пасхальные богослужения собрались 117 тысяч человек, а в ночь на Пасху в крестных ходах участвовали более 137 тысяч человек. Храм Христа Спасителя принял 6 тысяч прихожан. Пасхальную литургию в этом храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.