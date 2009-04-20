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В пасхальных службах приняли участие 4,5 миллиона россиян

20 апреля 2009, 09:00
В пасхальных богослужениях по всей России приняли участие 4,5 миллиона человек. Такие данные представила пресс-секретарь департамента охраны общественного порядка МВД РФ Ольга Шклярова.

Праздничные службы состоялись в 9300 церквях и храмах. Больше всего прихожан - 370 тысяч - пришли в церкви Краснодарского края. В Ростовской области в пасхальных богослужениях приняли участие 257 тысяч человек, в Рязанской области - 190 тысяч, в Нижегородской области - 175 тысяч, в Курской области - 171 тысяча.

В Москве праздничные службы прошли в 257 церквях и храмах, передает РИА Новости. Как сообщили в ГУВД столицы, в субботу на пасхальные богослужения собрались 117 тысяч человек, а в ночь на Пасху в крестных ходах участвовали более 137 тысяч человек. Храм Христа Спасителя принял 6 тысяч прихожан. Пасхальную литургию в этом храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По данным МВД, серьезных происшествий во время пасхальных богослужений зафиксировано не было. Для обеспечения порядка по всей стране были задействованы 82 тысячи сотрудников милиции.

#Новости#Россия#Православные праздники#Таня#Общество
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