В Лондоне открывается "Русская литературная неделя"

Местом ее проведения станет крупнейший книжный магазин Европы Waterstones, расположенный на Пиккадилли - одной из самых известных лондонских улиц, передает ИТАР-ТАСС.
В мероприятиях, призванных дать представление о векторах развития современной русской литературы, примут участие писатели, публицисты, критики, авторы переводов, уже привлекшие внимание читающей публики.
На творческих вечерах свои книги здесь представят такие авторы, как Дмитрий Быков (роман "ЖД"), Михаил Шишкин ("Венерин волос"), Владимир Маканин ("Асан"), Александр Терехов ("Каменный мост"), Ольга Славникова ("2017").
На "Русской литературной неделе" можно будет также ознакомиться с творчеством историка и публициста Александра Архангельского, с поэзией Марио Петруччи, Марии Галиной, Аркадия Штыпеля и Дмитрия Быкова.
Глава "Академии Россика" Светлана Аджубей сообщила, что у всех этих авторов уже существуют предварительные договоренности о том, что их последние романы выйдут на английском языке, сообщает РИА "Новости".
"Чтобы закрепить эти предварительные договоренности и реализовать концепции публикации книг этих авторов, мы пригласили их представлять современную российскую литературу в Лондоне", - сказала она.
У Владимира Маканина в Великобритании выйдет роман "Асан", у Дмитрия Быкова - книга "Списанное", у Ольги Славниковой - роман "2017", у Александра Шишкина "Венерин волос", у Терехова - "Каменный мост", у Александра Архангельского - роман "Цена отсечения".
В среду, 22 апреля, организаторы недели русского языка и литературы огласят шорт-лист номинантов премии Rossica Translation Prize за лучший англоязычный перевод книги на русском языке. Лауреат премии, которая вручается раз в два года, будет назван в мае.
Чтения в программе заключительного поэтического вечера запланированы на русском и английском языках. В дискуссиях во время творческих вечеров также примут участие известный литературный переводчик профессор Роберт Портер и популярная радиоведущая британской вещательной корпорации BBC Бриджет Кендалл.
Новым направлением работы в этом году станут выступления российских писателей в ведущих британских университетах, где изучают русский язык и литературу - в Кембридже, Оксфорде, Бристоле, Лидсе, Глазго, Манчестере, Эдинбурге.
Планируется, что участниками "Русской литературной недели" станут глава Роспечати Михаил Сеславинский и посол РФ в Великобритании Юрий Федотов. Организатором недели является базирующаяся в Лондоне культурная организация "Академия Россика", которая занимается укреплением культурных связей между РФ и странами Западной Европы.