Ученые отобрали у мужчин звание сильного пола

Специалисты обобщили данные по обращениям с жалобами на детские болезни и травмы в пункты первой медицинской помощи в течение 2004 года. Девочек среди пациентов оказалось меньше половины (около 45 процентов), и такое положение дел нельзя объяснить только лишь тем, что мальчишки есть мальчишки, и они сами находят какую-нибудь напасть на свою голову. В среднем каждый юный представитель так называемого сильного пола попадал в руки врачей в среднем 18 раз за год, и большинство визитов никоим образом не были связаны с типичными игровыми травмами.