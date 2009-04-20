Ученые отобрали у мужчин звание сильного пола

К такому выводу исследователи пришли, изучив процессы реабилитации у маленьких пациентов национальных клиник.
Специалисты обобщили данные по обращениям с жалобами на детские болезни и травмы в пункты первой медицинской помощи в течение 2004 года. Девочек среди пациентов оказалось меньше половины (около 45 процентов), и такое положение дел нельзя объяснить только лишь тем, что мальчишки есть мальчишки, и они сами находят какую-нибудь напасть на свою голову. В среднем каждый юный представитель так называемого сильного пола попадал в руки врачей в среднем 18 раз за год, и большинство визитов никоим образом не были связаны с типичными игровыми травмами.
"Мы специально проверяли, сколько обращений в клиники поступало именно по причине травм, полученных во время мальчишеских игр, - поясняет руководитель исследования доктор Экворт, сотрудник отделения неотложной медпомощи в Королевской детской больнице Брисбена. - Даже когда мы отбросили раны, ушибы и переломы у представителей обоего пола, соотношение осталось прежним: мальчики болеют чаще. Все медсестры в моем отделении глубоко в этом убеждены".
Исследователи также выяснили, что самый опасный с точки зрения заболеваемости и травмирования возраст - это 4,6 года. В числе наиболее распространенных причин попадания дошкольников в клинику оказались острый гастроэнтерит, вирусные инфекции верхних дыхательных путей и инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным способом. Разумеется, пик обращений в больницы традиционно наблюдается в конце зимы - начале весны.