Тюменский «ЭР-Телеком» заплатит 50 000 рублей за помощь в поиске преступников

За помощь в поиске преступников ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» гарантирует вознаграждение в размере 50 000 рублей.
В ночь с 18 на 19 апреля неизвестными злоумышленниками был поврежден магистральный кабель ЗАО «Компания «ЭР-Телеком», в связи с чем, предоставление услуг Диван-ТВ, Дом.ру, Горсвязь , в некоторых районах города было временно не доступно.
Данное происшествие стало следствием умышленных преступных действий, затронувших права десятков тысяч жителей города. Это преступление и оно не должно остаться безнаказанными.
Руководство компании «ЭР-Телеком» приносит извинения своим абонентам, за доставленные неудобства и обращается за помощью в поиске преступников.
Компания гарантирует вознаграждение в размере 50 000 рублей, тому, кто владеет достоверной информацией, которая может помочь найти и наказать злоумышленников.
Информацию и свои контактные данные можно оставить специалистам информационного центра по телефону 51-30-30.