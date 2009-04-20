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Тюменский «ЭР-Телеком» заплатит 50 000 рублей за помощь в поиске преступников

20 апреля 2009, 11:58
За помощь в поиске преступников ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» гарантирует вознаграждение в размере 50 000 рублей.
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Тюмень

За помощь в поиске преступников ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» гарантирует вознаграждение в размере 50 000 рублей.

В ночь с 18 на 19 апреля неизвестными злоумышленниками был поврежден магистральный кабель ЗАО «Компания «ЭР-Телеком», в связи с чем, предоставление услуг Диван-ТВ, Дом.ру, Горсвязь , в некоторых районах города было временно не доступно.

Данное происшествие стало следствием умышленных преступных действий, затронувших права десятков тысяч жителей города. Это преступление и оно не должно остаться безнаказанными.

Руководство компании «ЭР-Телеком» приносит извинения своим абонентам, за доставленные неудобства и обращается за помощью в поиске преступников.

Компания гарантирует вознаграждение в размере 50 000 рублей, тому, кто владеет достоверной информацией, которая может помочь найти и наказать злоумышленников.

Информацию и свои контактные данные можно оставить специалистам информационного центра по телефону 51-30-30.

#Новости#Криминал#Тюмень#Вандализм#Технологии#Ксения
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