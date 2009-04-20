Тюменский «ЭР-Телеком» заплатит 50 000 рублей за помощь в поиске преступников

В ночь с 18 на 19 апреля неизвестными злоумышленниками был поврежден магистральный кабель ЗАО «Компания «ЭР-Телеком», в связи с чем, предоставление услуг Диван-ТВ, Дом.ру, Горсвязь , в некоторых районах города было временно не доступно.