Тюменская «Вахта памяти» отправляется в экспедицию

События Великой Отечественной войны отличались необыкновенным трагизмом и грандиозным масштабом, оставляя глубокие раны в сердцах русских людей. Но, несмотря на это, сегодня интерес у общества, особенно у молодежи и детей, к событиям тех времен и истории родной страны в целом стремительно падает. Многие ребята не знают ничего о героических подвигах людей, которые защищали будущее своих детей, о жесточайших сражениях, а ужасающее число погибших на Великой Отечественной войне не затрагивает их сердца.
На территории Тюменской области пройдут акции, которые позволяют восполнить пробелы знаний о Родине у молодого поколения, разбудить в них чувство патриотизма и поднять нравственный уровень ребят.
С 18 апреля по 11 мая запланирована экспедиция сводного поискового отряда Тюменской области. В ней примут участие 125 человек: 40 школьников, 62 студента и 11 представителей рабочей молодежи. Им предстоит провести в 4 «боевых» районах (Новгородский и Старорусский районы Новгородской области, Западно-Двинский и Ржевский районы Тверской области) мероприятия по увековечиванию памяти защитников Отечества: поиск, эксгумацию, идентификацию, погребение останков советских солдат.
Как отметил Артур Ольховский, заведующий отделом военно-патриотической работы ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи», руководитель областного поискового центра, массовый характер экспедиций – отличительная и приятная особенность акции в этом году.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом, в Новгородском районе изменено местоположение базового лагеря: на 2,5 км ближе к дислокации 2-ой ударной армии. Это участок между Северной и Южной дорогами, который в июне 1942 годы простреливался насквозь из всех возможных орудий. «На протяжении 80-х годов в тех местах проводились всесоюзные вахты памяти, однако не хватало опыта и качественного снаряжения, оборудования, чтобы на 100% выполнить поисковые работы. В 2003 году выявили, что останки солдат могут находиться на глубине до 1,5 метров. Чтобы получить оптимальный результат, было решено вернуться на это место поиска, - рассказывает Артур Ольховский. – Мы приобрели глубинный металлодетектор, который, согласно заверениям производителей, сможет работать с глубиной в 5 метров».
Участникам экспедиции предстоит нелегкий путь, однако это их не пугает. Любая находка очень важна для них, так как она помогает приоткрыть завесу тайны об истории Родины, о судьбах солдат, сражавшихся за нашу страну.
Роман Ретунский, ученик 8 класса средней школы №5 в этом году впервые будет участвовать в поисковой экспедиции. «Об акции «Вахта памяти» я узнал не так давно. Мой друг позвал меня в детскую общественную организацию «Республика неугомонных». Там я участвовал в летних сборах, одним из кружков был военно-патриотический. Тогда я понял, что хочу побывать в настоящей поисковой экспедиции. Родители сначала были против: это может помешать учебе. Однако после разговора с руководителем экспедиционного отряда они меня стали понимать и даже поддерживать в моем решении. Физических трудностей я не боюсь, нас хорошо подготовили: в течение года мы изучали основы туризма, проводили учебные экспедиции, даже ночевали в палатках при морозе -11 градусов. Конечно, с рюкзаком с весом более 40 кг придется тяжеловато», - поделился Роман. В предстоящей экспедиции он хочет побывать на местах боевой славы, почтить память погибших солдат и, конечно, набраться опыта.
Также в рамках акции «Вахта памяти» с апреля по декабрь 2009 года на территории Тюменской области будут трудиться добровольческие отряды, которые проведут работу по восстановлению и благоустройству воинских и ветеранских захоронений, будут оказывать помощь людям, нуждающимся в социальной поддержке.
С 18 апреля началась акция «Георгиевская ленточка 2009». На территории области будут организованы пункты выдачи георгиевских ленточек – символа победы в Великой Отечественной войне. Акция продлится до 9 мая, а все желающие тюменцы и организации города могут поучаствовать в ней.
Еще одно мероприятие ко дню великой победы – акция «Тепло родного дома». Ее цель – моральная поддержка военнослужащих, призванных с территории Тюменской области. Изначально эта акция была организована для детей-сирот, призывников – воспитанников детских домов. «Однако со временем мы поняли, что порой ребятам из детдомов легче адаптироваться к новым, совсем не легким условиям, чем юношам, которые покинули родные семьи на время службы, - говорит Артур Ольховский. – С момента перестройки для многих молодых людей служба в армии – это стресс. Наша задача поддержать их, подчеркнуть значимость выполняемых ими обязанностей». Это можно сделать с помощью посылок и писем.
Как отметил Артур Ольховский, наступило время информационного кризиса. Как мало подрастающее поколение знает об истории своей страны, как равнодушно относится к ветеранам ВОВ! А 9 мая для молодежи – еще один выходной, когда можно гулять, выкрикивать лозунги о победе, но совсем не нужно чтить память погибших и заботится о тех, кто был участником войны и жив до сих пор.
Акция «Вахта памяти» - это, прежде всего, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. В течение года участники экспедиций проходят специальную подготовку: изучают военную археологию, основы туризма, начальную медицинскую подготовку, учатся выживать в лесу, знакомятся с историей великой отечественной войны, получают знания по работе со спецоборудованием. «Мы пытаемся для них сделать историю правильной, а эти ребята смогут передать свои знания сверстникам», - говорит Артур Ольховский.
Благодаря финансированию акций Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области и помощи бизнесменов, кризис никак не повлиял на подготовку мероприятий.
Дарья Огороднова