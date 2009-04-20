Тюменская «Вахта памяти» отправляется в экспедицию

Роман Ретунский, ученик 8 класса средней школы №5 в этом году впервые будет участвовать в поисковой экспедиции. «Об акции «Вахта памяти» я узнал не так давно. Мой друг позвал меня в детскую общественную организацию «Республика неугомонных». Там я участвовал в летних сборах, одним из кружков был военно-патриотический. Тогда я понял, что хочу побывать в настоящей поисковой экспедиции. Родители сначала были против: это может помешать учебе. Однако после разговора с руководителем экспедиционного отряда они меня стали понимать и даже поддерживать в моем решении. Физических трудностей я не боюсь, нас хорошо подготовили: в течение года мы изучали основы туризма, проводили учебные экспедиции, даже ночевали в палатках при морозе -11 градусов. Конечно, с рюкзаком с весом более 40 кг придется тяжеловато», - поделился Роман. В предстоящей экспедиции он хочет побывать на местах боевой славы, почтить память погибших солдат и, конечно, набраться опыта.