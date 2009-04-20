«Союзмультфильм» сдал анимационных героев в аренду

Первые книги АСТ начнет выпускать в сентябре вместе с видеодисками. «Фактически мы будем выпускать книжки с покадровой разверсткой и точными текстами сценария мультфильма»,- пояснил финансовый директор АСТ Олег Бартенев. По прогнозам, годовые продажи книг по мотивам мультфильмов к 2012 году могут составить до 10 миллионов долларов.