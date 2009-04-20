«Союзмультфильм» сдал анимационных героев в аренду

Как сообщает «Коммерсант», согласно условиям контракта, первые два года фильмофонд будет получать фиксированную сумму, а в дальнейшем — процент от продаж книг.
Первые книги АСТ начнет выпускать в сентябре вместе с видеодисками. «Фактически мы будем выпускать книжки с покадровой разверсткой и точными текстами сценария мультфильма»,- пояснил финансовый директор АСТ Олег Бартенев. По прогнозам, годовые продажи книг по мотивам мультфильмов к 2012 году могут составить до 10 миллионов долларов.
«Коммерсант» уточняет, что в коллекцию «Союзмультфильма» входит 1379 анимационных фильмов. В 2001 году Высший арбитражный суд России признал ФГУП «Киностудия „Союзмультфильм“» правопреемником советской киностудии «Союзмультфильм».
Продажи прав на трансляцию мультфильмов на телеканалах оцениваются в 100–300 тысяч долларов ежегодно.