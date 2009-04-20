Сборная России по хоккею выиграла свой последний матч Евротура

В составе команды Вячеслава Быкова по две шайбы забросили Александр Радулов и Олег Сапрыкин. Еще два гола на счету Сергея Зиновьева и Сергея Мозякина.
Россияне вышли вперед уже на второй минуте матча, а к концу первого периода выигрывали 2:0. Во второй двадцатиминутке шведы ненадолго сократили отставание в счете, но затем пропустили еще две шайбы. Заключительный отрезок встречи выдался самым результативным - на две шайбы шведов россияне ответили двумя своими голами.
Победитель Чешских хоккейных игр станет известен по итогам матча Чехия-Финляндия, который состоится позднее в воскресенье. Сборная России займет первое место в случае поражения финнов. Победу в Евротуре российская команда обеспечила себе досрочно. Россияне выиграли 10 из 12 матчей турнира.