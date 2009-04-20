Сборная России по хоккею выиграла свой последний матч Евротура

Россияне вышли вперед уже на второй минуте матча, а к концу первого периода выигрывали 2:0. Во второй двадцатиминутке шведы ненадолго сократили отставание в счете, но затем пропустили еще две шайбы. Заключительный отрезок встречи выдался самым результативным - на две шайбы шведов россияне ответили двумя своими голами.