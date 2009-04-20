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Сборная России по хоккею выиграла свой последний матч Евротура

20 апреля 2009, 09:20
Сборная России по хоккею победила команду Швеции на Чешских хоккейных играх. Матч, ставший последним для обеих команд в Евротуре, завершился со счетом 6:3, сообщается на сайте телеканала "Спорт".

В составе команды Вячеслава Быкова по две шайбы забросили Александр Радулов и Олег Сапрыкин. Еще два гола на счету Сергея Зиновьева и Сергея Мозякина.

Россияне вышли вперед уже на второй минуте матча, а к концу первого периода выигрывали 2:0. Во второй двадцатиминутке шведы ненадолго сократили отставание в счете, но затем пропустили еще две шайбы. Заключительный отрезок встречи выдался самым результативным - на две шайбы шведов россияне ответили двумя своими голами.

Победитель Чешских хоккейных игр станет известен по итогам матча Чехия-Финляндия, который состоится позднее в воскресенье. Сборная России займет первое место в случае поражения финнов. Победу в Евротуре российская команда обеспечила себе досрочно. Россияне выиграли 10 из 12 матчей турнира.

#Новости#Хоккей#Таня#Спорт
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