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Пожары по неосторожности - в Тюмени не редкость

20 апреля 2009, 14:55
За минувшую пятницу в Тюмени произошло несколько пожаров из-за неосторожности при курении.
Сюжет
Тюмень

Семнадцатого апреля на ул. Пролетарской произошел пожар в жилом частном деревянном доме и пристрое. Более 100 квадратных метров построек охватило пламя. Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по повышенному номеру вызова № 2 к месту происшествия прибыли двадцать пожарных и семь единиц спецтехники. Дежурным караулам удалось за сорок минут остановить развитие стихии, таким образом спасены дом и надворные постройки на сумму 200 тысяч рублей. Отметим, что на пожаре погибли 2 человека, их личности в настоящее время устанавливаются. Неосторожность при курении рассматривается как наиболее вероятная причина данного происшествия.

Предположительно, по этой же причине, 17 апреля в одиннадцатом часу дня произошел пожар на ул. Зеленый лог, 36 в Тюмени. Загорелся нежилой деревянный дом. Тюменские огнеборцы эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов мужчину (неустановленной личности) и подручными средствами потушили возгорание. Пострадавший с отравлением продуктами горения госпитализирован в ОКБ.

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