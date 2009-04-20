Пожары по неосторожности - в Тюмени не редкость

Семнадцатого апреля на ул. Пролетарской произошел пожар в жилом частном деревянном доме и пристрое. Более 100 квадратных метров построек охватило пламя. Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по повышенному номеру вызова № 2 к месту происшествия прибыли двадцать пожарных и семь единиц спецтехники. Дежурным караулам удалось за сорок минут остановить развитие стихии, таким образом спасены дом и надворные постройки на сумму 200 тысяч рублей. Отметим, что на пожаре погибли 2 человека, их личности в настоящее время устанавливаются. Неосторожность при курении рассматривается как наиболее вероятная причина данного происшествия.