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Пожароопасная ситуация в Тюменской области под контролем

20 апреля 2009, 15:07
Двадцатого апреля 2009 года прошло заседание областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в Тюменской области под председательством заместителя губернатора Александра Моора.
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Тюмень

Двадцатого апреля 2009 года прошло заседание областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в Тюменской области под председательством заместителя губернатора Александра Моора.

В работе штаба приняли участие представители департамента лесного комплекса и подведомственных организаций, работники УГПН ГУ МЧС России по Тюменской области и ГУВД по Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики Тюменской области.

На заседании было отмечено, что ситуация после первой недели пожароопасного сезона находится под контролем. С 1 апреля было совершено 378 выездов на пожары, что в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Были приняты все необходимые меры по предупреждению пожароопасных ситуаций. В частности, выставлены знаки, запрещающие проход в лес, ведется разъясняющая работа с населением. Подготовлена техника для быстрого реагирования, регулярно проводится облет местности с целью обнаружения очагов возгораний. Также работниками ГУВД по Тюменской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и уже привлечены к ответственности сорок восемь нарушителей.

#Новости#Тюмень#Пожары#Ксения#Общество
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