Пожароопасная ситуация в Тюменской области под контролем

На заседании было отмечено, что ситуация после первой недели пожароопасного сезона находится под контролем. С 1 апреля было совершено 378 выездов на пожары, что в пять раз меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Были приняты все необходимые меры по предупреждению пожароопасных ситуаций. В частности, выставлены знаки, запрещающие проход в лес, ведется разъясняющая работа с населением. Подготовлена техника для быстрого реагирования, регулярно проводится облет местности с целью обнаружения очагов возгораний. Также работниками ГУВД по Тюменской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия и уже привлечены к ответственности сорок восемь нарушителей.