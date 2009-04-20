Молодогвардейцы инсценируют бомбежку на улице Тюмени

«Патриотическая кампания – это не только мероприятия, приуроченные к празднованию дня Победы. Главная задача этой акции – напомнить тюменцам о том, что была война. Страшная война, которая в минуту изменила жизнь мирного населения, и благодаря мужеству наших предков в привычный ход нашей жизни не ворвется звук сирен, предупреждающих о бомбежке. Мы должны помнить об этом. Эта инсталляция, наглядно покажет ужас и страх, который в один момент ощутило на себе мирное население, когда началась Страшная война», - отметил руководитель проекта Артем Газизов.