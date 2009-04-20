Молодогвардейцы инсценируют бомбежку на улице Тюмени

Проект «Цепочка памяти» откроется 20 апреля в 13 часов инсталляцией на тему Великой Отечественной войны на Цветном бульваре (напротив ЦУМа, около Розы ветров).
Мероприятие организует Тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при информационной поддержке агентств «РИА Новости-Тюмень» и «Тюменская линия», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба тюменского отделения Молодой Гвардии ЕР.
«Патриотическая кампания – это не только мероприятия, приуроченные к празднованию дня Победы. Главная задача этой акции – напомнить тюменцам о том, что была война. Страшная война, которая в минуту изменила жизнь мирного населения, и благодаря мужеству наших предков в привычный ход нашей жизни не ворвется звук сирен, предупреждающих о бомбежке. Мы должны помнить об этом. Эта инсталляция, наглядно покажет ужас и страх, который в один момент ощутило на себе мирное население, когда началась Страшная война», - отметил руководитель проекта Артем Газизов.
Эта акция станет началом регистрации участников на «Цепочку памяти». Отметим, что ранее проект назывался «Мы помним». В этом году, «Мы помним»- это большая патриотическая кампания, в рамках которой пройдет «Цепочка памяти».
8 мая в 10 утра несколько тысяч человек выстроятся в живую цепь от школ города до памятника школьникам, не вернувшимся с войны (мемориал «Прощание»), и будут передавать букеты цветов. Каждый участник живой цепи примет непосредственное участие в возложение цветов к мемориалу, лично передавая букет из рук в руки по цепи. Для «Молодой гвардии» эта акция стала уже традиционной, в течение 5 лет, акция собирает тысячи школьников и студентов.
В прошлом году в акции приняло участие более 2 500 человек. Юбилейная акция завершится не традиционным митингом, а новой акцией, которая возможно, станет традиционной.