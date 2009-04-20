Легенды и быль о тюменских православных храмах

К сожалению, все имущество храма в 1920-е годы было реквизировано и теперь безвозвратно утрачено. Не сохранились ни иконы, ни фреска, ни утварь. И все же в Вознесенско-Георгиевском храме есть уникальные святыни – старинные иконы святителя Феодосия Черниговского и святителя Иоанна Тобольского. Икону святого Феодосия передал в дар храму прихожанин. Долгие годы она хранилась у него, как семейная реликвия. А образ святого Иоанна Тобольского передан наместником Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игуменом Арсением (Посновым). Обретение этой иконы тоже сродни чуду. Игумену Арсению, рассказал отец Максим, принесли три черные доски, найденные в каком-то сарае. Оказалось – это старинные иконы. Одна из них – с ликом Иоанна Тобольского. Когда иконы почистили и поставили в храме, они начали осветляться и обновляться. И сейчас приобрели почти первозданный вид.