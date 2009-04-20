Легенды и быль о тюменских православных храмах

Наиболее известное и произошедшее уже в наши дни связано с обретением мощей апостола Сибири митрополита Филофея Лещинского.
Два храма – одна история
Митрополит Филофей – легендарная личность в истории русской православной церкви. Он был назначен митрополитом Тобольским в 1702 г. За годы служения привел к православной вере более 40 тысяч язычников – ханты, манси, якутов и построил 37 церквей. Святитель Филофей совершал миссионерские походы в самые отдаленные северные уголки. Зачастую рискуя жизнью, нес своей пастве просвещение и слово Божие. Петр Великий высоко ценил митрополита Филофея за его преданность православной вере и радение за Россию. Лишь в 1720 году митрополит, по состоянию здоровья, отошел от дел и смог полностью посвятить себя жизни монаха-схимника.
С именем Филофея Лещинского тесно связана история Свято-Троицкого монастыря. Он построен в 1612 году на высоком берегу Туры. Митрополит с особым теплом относился к этой обители. Его заботами монастырь и храмы при нем, бывшие изначально в деревянном исполнении, стали белокаменными. Приняв схиму с именем Феодор, он поселился в этом монастыре и завещал похоронить себя на пути к храму, «дабы прихожане попирали ногами прах» его.
А на левом берегу Туры (сейчас этот район называется Зарека), возвышается Вознесенско-Георгиевский храм. Легенда гласит, что построена Вознесенская церковь (изначально также в деревянном исполнении) была на средства богатого иноверца-купца. Он уверовал в Иисуса после того, как, посредством молитвы православному святому, удалось вернуть к жизни горячо любимую им жену. Врачи считали молодую женщину неизлечимо больной.
– Исторических доказательств этой истории нет, – говорит нынешний настоятель Вознесенско-Георгиевского храма иерей Максим Иванов. – Возможно, она связана с тем, что церковь была построена в Бухарской слободе, где в то время проживали в основном иноверцы. Некоторые из них сменили вероисповедание, крестились.
Зато другая, вполне реальная, но не менее удивительная история, произошедшая уже в 21 веке, широко известна. По завещанию митрополита Филофея (в схиме Феодора) в мае 1727 года, его похоронили напротив западных дверей Троицкой церкви на территории Свято-Троицкого монастыря. Схимитрополита Феодора и при жизни многие прихожане считали святым (говорят, он обладал даром предвидения), обращались к нему со своими проблемами, шли за советом, а после смерти поток прихожан, желающих поклониться его мощам, еще увеличился. Верили, что мощи обладают чудотворной силой.
В годы Советской власти, когда началось гонение на церковнослужителей и разорение храмов, Вознесенско-Георгиевскую церковь захватили «обновленцы». По-другому, раскольники. Заручившись поддержкой властей, они выкопали гробик с мощами у Троицкой церкви и перезахоронили его в «своем» храме. Позже мощи Филофея Лещинского были переданы в музей атеизма и, как гласила официальная версия, за невостребованностью духовенством, сожжены. Долгие годы считалось, что они утеряны безвозвратно.
Изучая архивные документы, нынешний настоятель Свято-Троицкого монастыря архимандрит Тихон (Бобов) обнаружил свидетельство, что в сожженном коммунистами гробике находились вещи, принадлежащие митрополиту, а человеческих останков в нем не было. Появилась надежда, что мощи уцелели. Только где же их искать? И вот происходит событие, которое иначе, как чудом не назовешь. Не даром сказано: «ищите, да обрящете». В 2003 году к отцу Тихону пришла пожилая женщина – дочь бывшего благочинного Тюмени, протоирея Александра Сычугова Ариадна. Она передала священнику письменное завещание своего отца, в котором сообщалось, что мощи митрополита Филофея захоронены у левой колонны нижнего престола Вознесенско-Георгиевского храма (храм имеет четыре престола – три нижних и один верхний, расположенный на втором этаже).
В это время здание церкви, которое признали памятником архитектуры 18 века, уже было возвращено Тобольско-Тюменской епархии, и в нем началась реставрация. Работы предстояла масса. Ведь более 60 лет здание использовалось не по назначению – в последнее время в стенах храма находились склады кожевенно-меховой фабрики. Требовалось укрепление фундамента, в котором обнаружилась трещина – последствие взрыва колокольни в 30-е годы прошлого века.
Не сразу искателям удалось обнаружить склеп с мощами святителя – он оказался чуть в стороне от места первоначальных раскопок. Отец Максим говорит, что в какой-то момент уже показалось, что поиски не дадут результата. Но тут архимандрит Тихон пришел и указал точное место, где нужно копать. Как это открылось наместнику Свято-Троицкого монастыря, неизвестно. Отец Тихон об этом не говорил.
Эти события произошли в 2006 году. На рассвете, 21 октября, останки Филофея Лещинского были перенесены на место первоначального захоронения – к Троицкой церкви. Тем самым была исполнена последняя воля митрополита.
Удивительно в этой истории и то, что тайна захоронения останков митрополита Филофея, которого по праву считают святым защитником Тюмени, более 80 лет сохранялась потомками протоиерея Сычугова, переселившимися в Новосибирск.
Эпоха возрождения
В конце 20 – начале 21 веков оба храма переживают, можно сказать, третье рождение. Учитывая, что каждый из них был сначала заново отстроен в каменном исполнении в 18 веке, а сейчас, после многих десятилетий осквернения, восстанавливается и реставрируется.
В Свято-Троицком монастыре восстановительные работы начались в 1995 году, когда его настоятелем был назначен отец Тихон. За это время стараниями священника было построено духовное училище. Средства на его строительство внесли меценаты из Сургута и Ноябрьска. Параллельно велось восстановление построек монастыря – памятника истории и культуры религиозного значения. Работы по восстановлению внутреннего интерьера храма еще продолжаются, но уже несколько лет в нем ведутся богослужения, сияют золотом купола, по выходным и праздникам далеко по реке разносится звон колоколов.
Восстановлением Вознесенско-Георгиевского храма вплотную занялись уже в 21 веке. Хотя передача его епархии состоялась в 1996 году. До 1999-го храм был приписан к Свято-Троицкому монастырю. Предстояло юридически зарегистрировать приход, организовать общину. Регулярные богослужения здесь стали совершать в 2001 году. Обязанности настоятеля храма в то время исполнял иерей Геннадий Бодрягин. В июле 2004 года настоятелем в Вознесенско-Георгиевский приход был назначен иерей Максим Иванов.
– Чтобы прихожане поняли, что в храме совершаются регулярные богослужения, нужно было восстановить купола и колокольню, – рассказывает отец Максим. – В этом помогли меценаты. Господь послал нам на хороших людей. С помощью строительной фирмы «Сибирь-90» (генеральный директор Георгий Тимофеев) поставили колокольню и повесили набор колоколов (приобретен в основном на пожертвование семьи Струниных). Это произошло в 2005 году – в праздник Покрова пресвятой Богородицы.
Поначалу восстановление храма (как и его строительство с 1770г. до 1789г.) велось на средства прихожан. Но в 2006 году отцу Максиму удалось найти поддержку городских и областных властей – началось финансирование из регионального бюджета.
– В этом есть историческая справедливость, – говорит священник. – Сначала государство разрушало святыни, сейчас помогает восстанавливать их. Настало время собирать камни.
К сожалению, все имущество храма в 1920-е годы было реквизировано и теперь безвозвратно утрачено. Не сохранились ни иконы, ни фреска, ни утварь. И все же в Вознесенско-Георгиевском храме есть уникальные святыни – старинные иконы святителя Феодосия Черниговского и святителя Иоанна Тобольского. Икону святого Феодосия передал в дар храму прихожанин. Долгие годы она хранилась у него, как семейная реликвия. А образ святого Иоанна Тобольского передан наместником Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря игуменом Арсением (Посновым). Обретение этой иконы тоже сродни чуду. Игумену Арсению, рассказал отец Максим, принесли три черные доски, найденные в каком-то сарае. Оказалось – это старинные иконы. Одна из них – с ликом Иоанна Тобольского. Когда иконы почистили и поставили в храме, они начали осветляться и обновляться. И сейчас приобрели почти первозданный вид.
– Святые Феодосий Черниговский и Иоанн Тобольский были современниками святого Филофея Лещинского, все они родом из Малороссии, – говорит отец Максим. – И в том, что в наше время их лики встретились под сенью одного храма, – промысел Божий.
Отцу Максиму и его сподвижникам предстоит приложить еще немало трудов, чтобы восстановить Вознесенско-Георгиевскую церковь, прозванную прихожанами в 18 веке «Белым Лебедем», в первозданном виде. Но и сейчас вид на ее купола с моста Влюбленных радует глаз. А новое поколение тюменцев приходит сюда на службы и исповеди даже с отдаленных районов города. Молодежь выбирает свою дорогу к храму.
Вероника Ильина