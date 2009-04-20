Колумбия отменила визы для российских граждан

Ранее сообщалось, что решение об отмене виз направлено на привлечение в страну туристов из России. До отмены виз Колумбию в год посещали около 10 тысяч россиян.
Визы, рассказал в конце марта 2009 года в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в РФ Диего Хосе Тобон Эчеверри, отменяются для туристов, для получивших приглашение на конференции, в университет или на переговоры, а также для технических посетителей. Эти категории россиян смогут без оформления визы находиться на территории Колумбии сроком до 90 дней.
Гражданам РФ, собирающимся заниматься на территории Колумбии коммерческой деятельностью или въезжающих в страну на срок, превышающий 90 дней, придется оформлять визу.