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Колумбия отменила визы для российских граждан

20 апреля 2009, 08:47
Колумбия с 20 апреля 2009 года отменила визовый режим для россиян, въезжающих в страну на срок до 90 дней.

Ранее сообщалось, что решение об отмене виз направлено на привлечение в страну туристов из России. До отмены виз Колумбию в год посещали около 10 тысяч россиян.

Визы, рассказал в конце марта 2009 года в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в РФ Диего Хосе Тобон Эчеверри, отменяются для туристов, для получивших приглашение на конференции, в университет или на переговоры, а также для технических посетителей. Эти категории россиян смогут без оформления визы находиться на территории Колумбии сроком до 90 дней.

Гражданам РФ, собирающимся заниматься на территории Колумбии коммерческой деятельностью или въезжающих в страну на срок, превышающий 90 дней, придется оформлять визу.

#Новости#Визы#Россия#Таня#Политика
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