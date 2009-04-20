nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Динара Сафина официально стала первой ракеткой мира

20 апреля 2009, 13:31
Динара Сафина с понедельника официально возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), лишив титула первой ракетки мира Серену Уильямс. В активе 22-летней россиянки 8951 очко, и она останется на первой строчке минимум до 10 мая.

Сафина стала второй россиянкой, сумевшей взойти на теннисный трон, и 19-й королевой в истории тенниса. До нее эта вершина покорялась только Марии Шараповой. Ранее звание первой ракетки мира носил брат Динары - Марат Сафин.

То, что Динара возглавит список сильнейших теннисисток мира по итогам 52 недель стало известно еще две недели назад, когда Серена Уильямс неожиданно проиграла на турнире в Марбелье и не смогла "защитить" набранные в прошлом году очки. За отчетный период Сафина провела 17 турниров, выиграла 59 матчей из 74. Наибольшее количество рейтинговых очков она заработала с мая по июнь прошлого года, а также с июля по сентябрь.

Второе место в рейтинге занимает Уильямс-младшая (8272 очка), третье - Елена Дементьева (7391 очко). В первую десятку входят еще три россиянки - Вера Звонарева, Светлана Кузнецова и Надежда Петрова.

#Новости#Спорт#Теннис#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25