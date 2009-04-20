Динара Сафина официально стала первой ракеткой мира

То, что Динара возглавит список сильнейших теннисисток мира по итогам 52 недель стало известно еще две недели назад, когда Серена Уильямс неожиданно проиграла на турнире в Марбелье и не смогла "защитить" набранные в прошлом году очки. За отчетный период Сафина провела 17 турниров, выиграла 59 матчей из 74. Наибольшее количество рейтинговых очков она заработала с мая по июнь прошлого года, а также с июля по сентябрь.