Динара Сафина официально стала первой ракеткой мира

Сафина стала второй россиянкой, сумевшей взойти на теннисный трон, и 19-й королевой в истории тенниса. До нее эта вершина покорялась только Марии Шараповой. Ранее звание первой ракетки мира носил брат Динары - Марат Сафин.
То, что Динара возглавит список сильнейших теннисисток мира по итогам 52 недель стало известно еще две недели назад, когда Серена Уильямс неожиданно проиграла на турнире в Марбелье и не смогла "защитить" набранные в прошлом году очки. За отчетный период Сафина провела 17 турниров, выиграла 59 матчей из 74. Наибольшее количество рейтинговых очков она заработала с мая по июнь прошлого года, а также с июля по сентябрь.
Второе место в рейтинге занимает Уильямс-младшая (8272 очка), третье - Елена Дементьева (7391 очко). В первую десятку входят еще три россиянки - Вера Звонарева, Светлана Кузнецова и Надежда Петрова.