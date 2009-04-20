«День студентосбережения» - от тюменского ГИБДД

Госавтоинспекция озабочена безопасностью молодых участников дорожного движения. По статистике, более 60-ти процентов пострадавших в ДТП – молодые люди в возрасте до 30-ти лет, цвет и будущее нации. 21 апреля Управление ГИБДД области и Институт транспорта ТГНГУ проводят «День студентосбережения» и научно-практическую конференцию «Безопасность дорожного движения».
У студентов появится реальная возможность подписать «Присягу самого дисциплинированного участника дорожного движения», в которой они пообещают всегда переходить улицу по пешеходному переходу, пристегивать себя и пассажиров ремнями безопасности, никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Начинающим водителям инспекторы вручат знак «Начинающий водитель», кроме того, студенты примут участие в специальном тестировании, за лучшие ответы – призы с символикой безопасности движения.
В научно-практической конференции примут участие более ста студентов. 21 студент и школьник выступят с докладами, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
Начало «Дня студентосбережения» в 10.00 час. в холле 1-го этажа Института транспорта ТГНГУ (ул.Мельникайте, 72)