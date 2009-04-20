«День студентосбережения» - от тюменского ГИБДД

У студентов появится реальная возможность подписать «Присягу самого дисциплинированного участника дорожного движения», в которой они пообещают всегда переходить улицу по пешеходному переходу, пристегивать себя и пассажиров ремнями безопасности, никогда не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Начинающим водителям инспекторы вручат знак «Начинающий водитель», кроме того, студенты примут участие в специальном тестировании, за лучшие ответы – призы с символикой безопасности движения.