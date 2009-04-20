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День открытых дверей для вакцинации в поликлиниках Тюмени

20 апреля 2009, 12:48
23 апреля в рамках проведения Европейской недели иммунизации во всех государственных и муниципальных поликлиниках области пройдёт День открытых дверей для вакцинации населения против инфекций.

В течение всего дня в лечебных учреждениях будут работать прививочные кабинеты, где каждый взрослый бесплатно сможет привиться против кори и дифтерии. Детское население вакцинируется от дифтерии и паротита, вирусного гепатита В и полиомиелита, а также против кори.

В этом году своё отношение к вакцинации выскажут и известные люди города Тюмени. В поддержку компании всеобщей иммунизации прививочные кабинеты посетят директор департамента здравоохранения Андрей Кудряков, а также руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

В целом профилактическая компания проходит по двум направлениям: вакцинация «по организациям» и вакцинация неработающих людей, которые проживают на территории определённой поликлиники. Перед постановкой прививки каждого пациента обязательно осматривает врач, который и определяет показания, или противопоказания к той или иной вакцине.

Особая схема вакцинации: 1 раз в 10 лет каждый взрослый должен прививаться от дифтерии; против кори могут привиться взрослые люди в возрасте до 35 лет, в случае, если эта прививка не была сделана ранее; дети прививаются в соответствии с национальным календарем прививок.

В этом году под особый контроль взяты целевые группы населения: цыгане, социально-неблагополучные лица, проживающие в труднодоступных территориях; люди, отказывающееся от иммунизации. Эти группы населения будут привиты 25 апреля, сообщает Nashgorod.ru пресс-центр департамента здравоохранения Тюменской области.

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