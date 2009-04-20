День открытых дверей для вакцинации в поликлиниках Тюмени

Особая схема вакцинации: 1 раз в 10 лет каждый взрослый должен прививаться от дифтерии; против кори могут привиться взрослые люди в возрасте до 35 лет, в случае, если эта прививка не была сделана ранее; дети прививаются в соответствии с национальным календарем прививок.